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19:57 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили СКА из Санкт-Петербурга в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 1:4 (0:2, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Зубры» с начала противостояния попытались завладеть инициативой, атакуя голкипера соперников. На шестой минуте матча армейцы перехватили шайбу, а форвард гостей Йоонас Кемппайнен открыл счет. Незадолго до первого перерыва его поддержал товарищ по команде Андрей Кузьменко, который укрепил преимущество СКА — 2:0.

Во второй двадцатиминутке минчане выбрали оборонительную тактику и попытались ловить соперников на контратаках. Но это не помогло, на 36-й минуте противоборства нападающий гостей Миро Аалтонен забил гол в ворота Дэнни Тэйлора.

Третий период прошел под диктовку гостей. Армейцы продолжили атаковать минчан. Уже на 46-й минуте противостояния форвард СКА Василий Глотов стал автором четвертой шайбы в ворота «зубров». Под занавес встречи нападающий хозяев Артем Демков реализовал большинство и «размочил» счет, принеся своей команде единственный гол в этой игре.

Следующий матч минское «Динамо» проведет на ледовой площадке «Минск-Арены» 7 января против пекинского «Куньлуня».

Динамо Мн
1:4
0:2, 0:1, 1:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 205.01.2020, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 12753 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтАлексей Кудашов
Вратари
Дэнни ТэйлорМагнус Хелльберг
1-й период
03:36Сергей Плотников
05:36Сергей Плотников
05:46Йоонас Кемппайнен(Владимир Ткачев)
10:05Владимир Ткачев
13:41Андрей Кузьменко(Ярослав Дыбленко, Наиль Якупов)
14:59Иван Дроздов
2-й период
20:48Джо Морроу
28:36Кирилл Готовец
35:18Миро Аалтонен(Максим Карпов)
3-й период
45:46Василий Глотов(Миро Аалтонен)
48:06Лукас Бенгтссон
56:08Максим Карпов
57:04Артем Демков(Марк-Андре Граньяни, Райан Спунер)
58:38Дмитрий Знахаренко
Статистика
8Штрафное время18
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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  • Автогол
  • Буллит
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