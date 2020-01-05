Минское «Динамо» проиграло СКА в домашнем матче чемпионата КХЛ

«Зубры» с начала противостояния попытались завладеть инициативой, атакуя голкипера соперников. На шестой минуте матча армейцы перехватили шайбу, а форвард гостей Йоонас Кемппайнен открыл счет. Незадолго до первого перерыва его поддержал товарищ по команде Андрей Кузьменко, который укрепил преимущество СКА — 2:0.

Во второй двадцатиминутке минчане выбрали оборонительную тактику и попытались ловить соперников на контратаках. Но это не помогло, на 36-й минуте противоборства нападающий гостей Миро Аалтонен забил гол в ворота Дэнни Тэйлора.

Третий период прошел под диктовку гостей. Армейцы продолжили атаковать минчан. Уже на 46-й минуте противостояния форвард СКА Василий Глотов стал автором четвертой шайбы в ворота «зубров». Под занавес встречи нападающий хозяев Артем Демков реализовал большинство и «размочил» счет, принеся своей команде единственный гол в этой игре.