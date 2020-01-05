Московское «Динамо» победило «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Дубль оформил Андре Петерссон (9-я и 21-я минуты), также отличился Дмитрий Яшкин (60), на 17-й минуте Яшкин не реализовал буллит. Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев сделал две голевые передачи и продлил свою результативную серию до семи матчей (3 шайбы + 9 передач), всего в активе 32-летнего форварда 51 (12+39) очко в 45 матчах текущего сезона, что является лучшим результатом в лиге. Голкипер «Динамо» Иван Бочаров во втором матче подряд сумел сохранить ворота в неприкосновенности, всего в активе 24-летнего вратаря теперь пять «сухих» матчей в текущем сезоне.

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Перед началом матча «Спартак» провел минуту молчания в память о бывшем владельце клуба Гелани Товбулатове, который скончался в субботу на 68-м году жизни.

«Спартак» во второй раз проиграл «Динамо» в текущем сезоне, в первом матче между командами 6 сентября «Динамо» на домашнем льду в овертайме переиграло соперников со счетом 3:2. Всего команды провели между собой 80 матчей в разных турнирах, «Динамо» одержало 47 (две в овертайме и три — по буллитам) побед, «Спартак» выиграл в 27 (две в овертайм, три — по буллитам) встреч, еще шесть матчей завершились ничейным результатом.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах. «Спартак», потерпевший третье поражение кряду, идет пятым, имея в активе 54 очка после 44 встреч. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 7 декабря на домашней площадке примут хабаровский «Амур», а команда Олега Знарка в тот же день дома встретится с петербургским СКА.

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