Московское «Динамо» победило «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

Дубль оформил Андре Петерссон (9-я и 21-я минуты), также отличился Дмитрий Яшкин (60), на 17-й минуте Яшкин не реализовал буллит. Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев сделал две голевые передачи и продлил свою результативную серию до семи матчей (3 шайбы + 9 передач), всего в активе 32-летнего форварда 51 (12+39) очко в 45 матчах текущего сезона, что является лучшим результатом в лиге. Голкипер «Динамо» Иван Бочаров во втором матче подряд сумел сохранить ворота в неприкосновенности, всего в активе 24-летнего вратаря теперь пять «сухих» матчей в текущем сезоне.
Перед началом матча «Спартак» провел минуту молчания в память о бывшем владельце клуба Гелани Товбулатове, который скончался в субботу на 68-м году жизни.
«Спартак» во второй раз проиграл «Динамо» в текущем сезоне, в первом матче между командами 6 сентября «Динамо» на домашнем льду в овертайме переиграло соперников со счетом 3:2. Всего команды провели между собой 80 матчей в разных турнирах, «Динамо» одержало 47 (две в овертайме и три — по буллитам) побед, «Спартак» выиграл в 27 (две в овертайм, три — по буллитам) встреч, еще шесть матчей завершились ничейным результатом.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах. «Спартак», потерпевший третье поражение кряду, идет пятым, имея в активе 54 очка после 44 встреч. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 7 декабря на домашней площадке примут хабаровский «Амур», а команда Олега Знарка в тот же день дома встретится с петербургским СКА.
Результаты других матчей игрового дня: «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0; «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:1; «Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3; «Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:0; «Северсталь» (Череповец) — «Амур» — 2:1; «Динамо» (Минск) — СКА — 1:4; «Ак Барс» (Казань) — Трактор (Челябинск) — 4:3 (ОТ).