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20:22 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» победило «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 3:0 обыграло столичный «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 11290 зрителей, что стало лучшим показателем посещаемости домашних матчей «Спартака» в текущем сезоне.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Дубль оформил Андре Петерссон (9-я и 21-я минуты), также отличился Дмитрий Яшкин (60), на 17-й минуте Яшкин не реализовал буллит. Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев сделал две голевые передачи и продлил свою результативную серию до семи матчей (3 шайбы + 9 передач), всего в активе 32-летнего форварда 51 (12+39) очко в 45 матчах текущего сезона, что является лучшим результатом в лиге. Голкипер «Динамо» Иван Бочаров во втором матче подряд сумел сохранить ворота в неприкосновенности, всего в активе 24-летнего вратаря теперь пять «сухих» матчей в текущем сезоне.

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Перед началом матча «Спартак» провел минуту молчания в память о бывшем владельце клуба Гелани Товбулатове, который скончался в субботу на 68-м году жизни.

«Спартак» во второй раз проиграл «Динамо» в текущем сезоне, в первом матче между командами 6 сентября «Динамо» на домашнем льду в овертайме переиграло соперников со счетом 3:2. Всего команды провели между собой 80 матчей в разных турнирах, «Динамо» одержало 47 (две в овертайме и три — по буллитам) побед, «Спартак» выиграл в 27 (две в овертайм, три — по буллитам) встреч, еще шесть матчей завершились ничейным результатом.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах. «Спартак», потерпевший третье поражение кряду, идет пятым, имея в активе 54 очка после 44 встреч. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 7 декабря на домашней площадке примут хабаровский «Амур», а команда Олега Знарка в тот же день дома встретится с петербургским СКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей игрового дня: «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0; «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:1; «Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3; «Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:0; «Северсталь» (Череповец) — «Амур» — 2:1; «Динамо» (Минск) — СКА — 1:4; «Ак Барс» (Казань) — Трактор (Челябинск) — 4:3 (ОТ).

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Хоккей, КХЛ, Неделя 205.01.2020, 17:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11290 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокВладимир Крикунов
Вратари
Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)Иван Бочаров
1-й период
05:10Дмитрий Огурцов
06:56Максим Гончаров
08:28Андре Петерссон(Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски)
13:02Робин Ганзл
15:15Андрей Алексеев
16:37Дмитрий Яшкин
2-й период
20:09Андре Петерссон(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
25:15Егор I Зайцев
29:16Максим Цыплаков
29:16Андрей Алексеев
34:50Дмитрий Огурцов
36:50Дмитрий Огурцов
39:17Максим Цыплаков
3-й период
57:30Командный штраф
57:30Иван Игумнов
59:14Илья Зубов
59:14Михал Чайковски
59:54Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
Статистика
12Штрафное время24
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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