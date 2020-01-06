«У них отличная команда». Тренер «Авангарда» сделал заявление перед матчем с «Барысом»
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с «Барысом».
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с «Барысом».
Игра пройдет в подмосковной Балашихе и начнется в 20:30 по времени
«Очевидно, это важнейший матч для обеих команд. Просто посмотрите на таблицу, а также на историю противостояния за последние годы. Матчи всегда получаются интересные. У них отличная команда, у нас отличная команда, все сражаются до последнего. Уверен, что болельщики “Барыса”, а также болельщики “Авангарда” в Балашихе и в Омске очень ждут сегодняшнюю игру!» — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».
Отметим, что «Барыс» идет третьим на «Востоке» и вторым в дивизионе Чернышева, а «Авангард» занимает второе место в конференции и возглавляет дивизион.