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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

«У них отличная команда». Тренер «Авангарда» сделал заявление перед матчем с «Барысом»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с «Барысом».

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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет в подмосковной Балашихе и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана.

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«Очевидно, это важнейший матч для обеих команд. Просто посмотрите на таблицу, а также на историю противостояния за последние годы. Матчи всегда получаются интересные. У них отличная команда, у нас отличная команда, все сражаются до последнего. Уверен, что болельщики “Барыса”, а также болельщики “Авангарда” в Балашихе и в Омске очень ждут сегодняшнюю игру!» — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».

Отметим, что «Барыс» идет третьим на «Востоке» и вторым в дивизионе Чернышева, а «Авангард» занимает второе место в конференции и возглавляет дивизион.

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