«У них отличная команда». Тренер «Авангарда» сделал заявление перед матчем с «Барысом»

«Очевидно, это важнейший матч для обеих команд. Просто посмотрите на таблицу, а также на историю противостояния за последние годы. Матчи всегда получаются интересные. У них отличная команда, у нас отличная команда, все сражаются до последнего. Уверен, что болельщики “Барыса”, а также болельщики “Авангарда” в Балашихе и в Омске очень ждут сегодняшнюю игру!» — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».