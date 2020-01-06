Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил
Уфимцы одержали вторую победу подряд в КХЛ. ЦСКА не удалось продлить победную серию, достигшую трёх матчей.
|Николай Цулыгин
|Игорь Никитин
|Юха Метсола
|Илья Сорокин
|09:44
|Сергей Толчинский
|10:33
|Теему Хартикайнен(Никита Сошников, Сакари Маннинен)
|11:07
|Сергей Толчинский(Марио Кемпе)
|11:27
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Александр Бурмистров)
|16:50
|Теему Хартикайнен
|18:29
|Андрей Светлаков
|28:33
|Сакари Маннинен
|32:55
|Александр Кадейкин
|34:16
|Антон Слепышев(Никита Нестеров, Кирилл Капризов)
|47:51
|Линус Умарк(Михаил Пашнин, Теему Хартикайнен)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)