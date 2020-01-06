Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА

Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик. Гости на скорострельность нападающего ответили точным броском Сергея Толчинского. Во втором периоде ЦСКА удалось сократить отставание до минимума стараниями Антона Слепышева, но в концовке точку в матче поставил Линус Умарк.