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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик. Гости на скорострельность нападающего ответили точным броском Сергея Толчинского. Во втором периоде ЦСКА удалось сократить отставание до минимума стараниями Антона Слепышева, но в концовке точку в матче поставил Линус Умарк.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уфимцы одержали вторую победу подряд в КХЛ. ЦСКА не удалось продлить победную серию, достигшую трёх матчей.

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Салават Юлаев
4:2
3:1, 0:1, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 216.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинИгорь Никитин
Вратари
Юха МетсолаИлья Сорокин
1-й период
09:44Сергей Толчинский
10:33Теему Хартикайнен(Никита Сошников, Сакари Маннинен)
11:07Сергей Толчинский(Марио Кемпе)
11:27Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Александр Бурмистров)
16:50Теему Хартикайнен
18:29Андрей Светлаков
2-й период
28:33Сакари Маннинен
32:55Александр Кадейкин
34:16Антон Слепышев(Никита Нестеров, Кирилл Капризов)
3-й период
47:51Линус Умарк(Михаил Пашнин, Теему Хартикайнен)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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