Раздавить и уничтожить? Зачем Скабелка «прячет» лучших игроков «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Специалист из Беларуси не раз замечал, что в его команде нет звена-лидера. Он пытался распределять время между всеми игроками, но отдавал предпочтение сочетанию, куда отправлял Корбэна Найта. Канадец результативно начал сезон, но потом его результаты пошли на спад. Сейчас он в компании двух техничных партнеров по атаке и набрал уже почти 30 очков.

Лидеры результативности:

Роман Старченко (15+14) — Корбэн Найт (13+15) — Линус Виделль (5+8).

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Первая тройка:

Павел Акользин (3+3) — Дастин Бойд (6+8) — Дмитрий Шевченко (3+8).

Не самые результативные игроки. Но их задача, скорее всего, не забить, а зацепиться за шайбу в чужой зоне или заработать вбрасывание, чтобы более свежие партнеры создали голевой момент.

Третья тройка:

Никита Михайлис (7+10) — Кертис Волк (4+5) — Аркадий Шестаков (5+2).

Тут игроки не такие габаритные, но очень быстрые. Они могут поддерживать высокий темп и не редко приводит к удалению. Регулярно эти игроки отличаются и сами.

Четвертая тройка:

Алихан Асетов (4−0) — Антон Сагадеев (4+3) — Егор Петухов (3+1).

Еще одно агрессивное сочетание. Игроки умеют оказывать давление, совершать перехваты и ловить на ошибках соперников. Если изначально четвертое сочетание, как вспомогательное, то тут, это боевая единица.

Если подойти с этой точки зрения, то ротация главного тренера «Барыса» выглядит логичной. За «большими» идут «технари», а после них — «малыши». И уже потом, когда нужно дожать, выходить отряд Сагадеева. Не всегда срабатывает, но рисунок какой-то есть. Стратегия и тактика.