«Барыс» преодолел отметку в 100 шайб в сезоне КХЛ
«Барыс» забросил первую шайбу в 2020 году в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс» забросил первую шайбу в 2020 году в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло во втором матче казахстанской команды в новом году против омского «Авангарда», который проходит в Балашихе. На второй перерыв команды ушли при счете 2:2 — у казахстанской команды отличились Егор Петухов и Никита Михайлис.