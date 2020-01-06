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6 января, источник: Vesti.kz

«Барыс» преодолел отметку в 100 шайб в сезоне КХЛ

«Барыс» забросил первую шайбу в 2020 году в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Это произошло во втором матче казахстанской команды в новом году против омского «Авангарда», который проходит в Балашихе. На второй перерыв команды ушли при счете 2:2 — у казахстанской команды отличились Егор Петухов и Никита Михайлис.

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