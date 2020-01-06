Самые бросающие в КХЛ? Как «Барыс» Андрея Скабелки обходит «Авангард» и СКА

778 бросков — именно столько совершили игроки «Барыса» в матчах на «Барыс Арене». С другой стороны, забито всего 52 гола, а это примерно 6,68 процента реализации (худший результат среди команд в КХЛ). Финскому «Йокериту» потребовалось на 65 голов 557 бросков (11,67 процента).
Самые бросающие команды на своем льду (без учета матча «Авангард» — «Барыс»).
1. «Барыс» — 778 бросков (52 гола и 6,68 процента)
2. «Куньлунь» — 766 бросков (55 и 7,18)
3. «Локомотив» — 746 бросков (67 и 8,98)
4. «Салават Юлаев» — 743 броска (61 и 8,21)
5. «Авангард» — 736 бросков (56 и 7,61).
Самые бросающие команды в КХЛ.
1. «Барыс» — 1397 бросков (98 голов и 7,02 процента)
2. «Авангард» — 1392 броска (115 и 8,26)
3. «Куньлунь» — 1390 бросков (100 и 7,19)
4. СКА — 1385 броска (119 и 8,59)
5. «Локомотив» — 1384 броска (121 и 8,74).
Таким образом, у «Барыса» есть резерв для повышения результативности — команда бросает чаще всех в КХЛ, но забивает на уровне середняков турнира. Перед плей-оффесть фронт работы: хуже было бы, если бы бросков не было.
Добавим, что матчем с «Авангардом» столичный «Барыс» продолжил выездную серию, а 8 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Домашняя серия стартует 11 января.