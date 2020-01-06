Самые бросающие в КХЛ? Как «Барыс» Андрея Скабелки обходит «Авангард» и СКА

Источник: РИА "Новости"

778 бросков — именно столько совершили игроки «Барыса» в матчах на «Барыс Арене». С другой стороны, забито всего 52 гола, а это примерно 6,68 процента реализации (худший результат среди команд в КХЛ). Финскому «Йокериту» потребовалось на 65 голов 557 бросков (11,67 процента).

Самые бросающие команды на своем льду (без учета матча «Авангард» — «Барыс»).

1. «Барыс» — 778 бросков (52 гола и 6,68 процента)

2. «Куньлунь» — 766 бросков (55 и 7,18)

3. «Локомотив» — 746 бросков (67 и 8,98)

4. «Салават Юлаев» — 743 броска (61 и 8,21)

5. «Авангард» — 736 бросков (56 и 7,61).

Читайте также «Барыс» преодолел отметку в 100 шайб в сезоне КХЛ

Самые бросающие команды в КХЛ.

1. «Барыс» — 1397 бросков (98 голов и 7,02 процента)

2. «Авангард» — 1392 броска (115 и 8,26)

3. «Куньлунь» — 1390 бросков (100 и 7,19)

4. СКА — 1385 броска (119 и 8,59)

5. «Локомотив» — 1384 броска (121 и 8,74).

Таким образом, у «Барыса» есть резерв для повышения результативности — команда бросает чаще всех в КХЛ, но забивает на уровне середняков турнира. Перед плей-офф есть фронт работы: хуже было бы, если бы бросков не было.