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6 января, источник: Vesti.kz

«Барыс» победил прямого конкурента за лидерство в дивизионе в матче с дублем Михайлиса

Казахстанский «Барыс» победил омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 6 января, в подмосковной Балашихе и завершилась со счетом 3:2.

Вперед «Барыс» вышел на четвертой минуте, когда отличился Егор Петухов. Отыграться «Авангард» смог еще до перерыва — на 13-й минуте забил Роб Клинкхамер.

Во втором периоде команды также обменялись шайбами. На 30-й минуте «Барыс» снова вышел вперед после шайбы Никиты Михайлиса, но «Авангард» на 32-й усилиями Брэндона Макмиллана реализовал большинство и сравнял счет.

Исход матча решился же в третьем периоде. На 59-й минуте Михайлис оформил дубль и принес «Барысу» победу.

Видеообзор матча:

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Барыса» этот матч стал вторым в 2020-м — казахстанский клуб стартовал в новом году с поражения от рижского «Динамо» со счетом 0:1. Следующую игру команда Андрея Скабелки проведет 8 января, когда в 20:00 по времени Нур-Султана в гостях встретится с «Нефтехимиком».

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Авангард
2:3
1:1, 1:1, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 216.01.2020, 17:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5456 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь БобковЭдвард Паскуале
1-й период
03:07Егор Петухов(Леонид Метальников, Антон Сагадеев)
12:59Роб Клинкхаммер(Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов)
12:59Алексей Маклюков
2-й период
22:13Командный штраф
28:52Никита Михайлис(Джесси Блэкер, Кертис Валк)
30:55Леонид Метальников
31:54Брэндон Макмиллан(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
36:26Коди Фрэнсон
38:26Корбан Найт
3-й период
58:13Никита Михайлис(Джесси Блэкер)
59:32Сергей Шумаков
59:32Джесси Блэкер
Статистика
6Штрафное время8
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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