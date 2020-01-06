«Барыс» победил прямого конкурента за лидерство в дивизионе в матче с дублем Михайлиса

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 6 января, в подмосковной Балашихе и завершилась со счетом 3:2.

Вперед «Барыс» вышел на четвертой минуте, когда отличился Егор Петухов. Отыграться «Авангард» смог еще до перерыва — на 13-й минуте забил Роб Клинкхамер.

Во втором периоде команды также обменялись шайбами. На 30-й минуте «Барыс» снова вышел вперед после шайбы Никиты Михайлиса, но «Авангард» на 32-й усилиями Брэндона Макмиллана реализовал большинство и сравнял счет.

Исход матча решился же в третьем периоде. На 59-й минуте Михайлис оформил дубль и принес «Барысу» победу.

Видеообзор матча:

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