«Барыс» победил прямого конкурента за лидерство в дивизионе в матче с дублем Михайлиса
Казахстанский «Барыс» победил омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 6 января, в подмосковной Балашихе и завершилась со счетом 3:2.
Вперед «Барыс» вышел на четвертой минуте, когда отличился Егор Петухов. Отыграться «Авангард» смог еще до перерыва — на 13-й минуте забил Роб Клинкхамер.
Во втором периоде команды также обменялись шайбами. На 30-й минуте «Барыс» снова вышел вперед после шайбы Никиты Михайлиса, но «Авангард» на 32-й усилиями Брэндона Макмиллана реализовал большинство и сравнял счет.
Исход матча решился же в третьем периоде. На 59-й минуте Михайлис оформил дубль и принес «Барысу» победу.
Видеообзор матча:
Для «Барыса» этот матч стал вторым в 2020-м — казахстанский клуб стартовал в новом году с поражения от рижского «Динамо» со счетом 0:1. Следующую игру команда Андрея Скабелки проведет 8 января, когда в 20:00 по времени
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков
|Эдвард Паскуале
|03:07
|Егор Петухов(Леонид Метальников, Антон Сагадеев)
|12:59
|Роб Клинкхаммер(Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов)
|12:59
|Алексей Маклюков
|22:13
|Командный штраф
|28:52
|Никита Михайлис(Джесси Блэкер, Кертис Валк)
|30:55
|Леонид Метальников
|31:54
|Брэндон Макмиллан(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|36:26
|Коди Фрэнсон
|38:26
|Корбан Найт
|58:13
|Никита Михайлис(Джесси Блэкер)
|59:32
|Сергей Шумаков
|59:32
|Джесси Блэкер
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)