«Я — волшебник? Не знаю». Скабелка раскрыл секрет победы «Барыса» над лидером своего дивизиона

Игра завершилась со счетом 3:2, а дублем отметился Никита Михайлис.

— Насколько сложный был матч?

— Конечно, две равные команды. Упорная борьба была на каждом участке поля. Хорошо, что удавалось постоянно вести в счете и выиграть, — сказал Скабелка в эфире КХЛ-ТВ.

— Соперник постоянно догонял. Это помогало команде концентрироваться?

— Были разные отрезки. Мы владели инициативой, «Авангард» владел инициативой. Хоккей — игра инициатив. Мы забросили на одну шайбу больше, поэтому получилось победить.

— Ну концовка была нервная.

— Конечно. У соперника достаточно мастеров, способных решить матч и «шесть на пять», и в равных составах.