«Я — волшебник? Не знаю». Скабелка раскрыл секрет победы «Барыса» над лидером своего дивизиона
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Авангардом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает «Шайба.kz».
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Авангардом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает «Шайба.kz».
Игра завершилась со счетом 3:2, а дублем отметился Никита Михайлис.
— Насколько сложный был матч?
— Конечно, две равные команды. Упорная борьба была на каждом участке поля. Хорошо, что удавалось постоянно вести в счете и выиграть, — сказал Скабелка в эфире
— Соперник постоянно догонял. Это помогало команде концентрироваться?
— Были разные отрезки. Мы владели инициативой, «Авангард» владел инициативой. Хоккей — игра инициатив. Мы забросили на одну шайбу больше, поэтому получилось победить.
— Ну концовка была нервная.
— Конечно. У соперника достаточно мастеров, способных решить матч и «шесть на пять», и в равных составах.
— Можно сказать, что вы волшебник, который знает, как справляться с «Авангардом»?
— Не знаю, в прошлом сезоне все было
|Боб Хартли
|Андрей Скабелка
|Игорь Бобков
|Эдвард Паскуале
|03:07
|Егор Петухов(Леонид Метальников, Антон Сагадеев)
|12:59
|Роб Клинкхаммер(Брэндон Макмиллан, Валентин Пьянов)
|12:59
|Алексей Маклюков
|22:13
|Командный штраф
|28:52
|Никита Михайлис(Джесси Блэкер, Кертис Валк)
|30:55
|Леонид Метальников
|31:54
|Брэндон Макмиллан(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|36:26
|Коди Фрэнсон
|38:26
|Корбан Найт
|58:13
|Никита Михайлис(Джесси Блэкер)
|59:32
|Сергей Шумаков
|59:32
|Джесси Блэкер
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)