«Йокерит» обыграл рижское «Динамо», забросив в ворота соперника семь шайб
Рижское «Динамо» проиграло дома «Йокериту» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Рижское «Динамо» проиграло дома «Йокериту» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Риге.
В составе финской команды по
Для «Йокерита» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.
«Динамо» с 31 баллом занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» — 4-я строчка и 59 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:7 (0:4, 0:3, 0:0).
Голы: Регин — 11 (Грант, Йоэнсуу), 6:48 — 0:1. Йенсен — 5 (Лев, Хаапала), 7:30 — 0:2. Регин — 12 (Леписто, О́Нилл), 9:38 — 0:3. Йенсен — 6 (бол., Лехтонен, Леписто), 14:35 — 0:4. Йенсен — 7 (Лехтонен, Грант), 27:18 — 0:5. Регин — 13 (бол., Мозес, О́Нилл), 31:21 — 0:6. Леписто — 5 (бол., Контиола, Лехтонен), 34:17 — 0:7.
Вратари: Ворис (Лиепиньш, 40:00) — Калниньш.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 25 (12+7+6) — 36 (14+12+10).
Судьи: Гусев, Сергеев.
6 января. Рига. «Арена Рига».
|Гиртс Анкипанс
|Лаури Марьямяки
|Янис Ворис(Р. Лиепиньш)
|Янис Калниньш
|06:48
|Петер Регин(Йессе Йоэнсуу, Алекс Грант)
|07:30
|Никлас Йенсен(Хенрик Хаапала, Виктор Лев)
|09:38
|Петер Регин(Брайан О`Нилл, Сами Леписто)
|11:21
|Стив Мозес
|13:48
|Даниелс Берзиньш
|14:35
|Никлас Йенсен(Сами Леписто, Микко II Лехтонен)
|16:08
|Микко II Лехтонен
|27:18
|Никлас Йенсен(Алекс Грант, Микко II Лехтонен)
|31:06
|Оскар Бартулис
|31:21
|Петер Регин(Брайан О`Нилл, Стив Мозес)
|34:08
|Даниелс Берзиньш
|34:17
|Сами Леписто(Петри Контиола, Микко II Лехтонен)
|38:50
|Йон Норман
|52:15
|Робертс Мамчицс
|59:51
|Кристапс Сотниекс
|59:51
|Ахти Оксанен
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)