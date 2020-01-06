«Йокерит» обыграл рижское «Динамо», забросив в ворота соперника семь шайб

СКА получил 0:6 в Хельсинки! Это самое крупное поражение клуба в истории КХЛ

В составе финской команды по хет-трику в свой актив записали нападающие Никлас Йенсен и Петер Регин, еще одну шайбу забросил защитник Сами Леписто.