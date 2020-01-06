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6 января, источник: Спорт-Экспресс

«Йокерит» обыграл рижское «Динамо», забросив в ворота соперника семь шайб

Рижское «Динамо» проиграло дома «Йокериту» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Риге.

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В составе финской команды по хет-трику в свой актив записали нападающие Никлас Йенсен и Петер Регин, еще одну шайбу забросил защитник Сами Леписто.

Для «Йокерита» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

«Динамо» с 31 баллом занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» — 4-я строчка и 59 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:7 (0:4, 0:3, 0:0).

Голы: Регин — 11 (Грант, Йоэнсуу), 6:48 — 0:1. Йенсен — 5 (Лев, Хаапала), 7:30 — 0:2. Регин — 12 (Леписто, О́Нилл), 9:38 — 0:3. Йенсен — 6 (бол., Лехтонен, Леписто), 14:35 — 0:4. Йенсен — 7 (Лехтонен, Грант), 27:18 — 0:5. Регин — 13 (бол., Мозес, О́Нилл), 31:21 — 0:6. Леписто — 5 (бол., Контиола, Лехтонен), 34:17 — 0:7.

Вратари: Ворис (Лиепиньш, 40:00) — Калниньш.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (12+7+6) — 36 (14+12+10).

Судьи: Гусев, Сергеев.

6 января. Рига. «Арена Рига».

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Динамо Р
0:7
0:4, 0:3, 0:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 216.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)"Арена Рига", 4230 зрителей
Главные тренеры
Гиртс АнкипансЛаури Марьямяки
Вратари
Янис Ворис(Р. Лиепиньш)Янис Калниньш
1-й период
06:48Петер Регин(Йессе Йоэнсуу, Алекс Грант)
07:30Никлас Йенсен(Хенрик Хаапала, Виктор Лев)
09:38Петер Регин(Брайан О`Нилл, Сами Леписто)
11:21Стив Мозес
13:48Даниелс Берзиньш
14:35Никлас Йенсен(Сами Леписто, Микко II Лехтонен)
16:08Микко II Лехтонен
2-й период
27:18Никлас Йенсен(Алекс Грант, Микко II Лехтонен)
31:06Оскар Бартулис
31:21Петер Регин(Брайан О`Нилл, Стив Мозес)
34:08Даниелс Берзиньш
34:17Сами Леписто(Петри Контиола, Микко II Лехтонен)
38:50Йон Норман
3-й период
52:15Робертс Мамчицс
59:51Кристапс Сотниекс
59:51Ахти Оксанен
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
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