Шайба Шарова помогла «Сибири» обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» на выезде в овертайме победила екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» на выезде в овертайме победила екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Егор Миловзоров (11-я минута), Виктор Комаров (17-я), Юсо Пуустинен (30-я) и Александр Шаров (65-я). У проигравших отличились Павел Дацюк (5-я), Найджел Доус (9-я) и Анатолий Голышев (48-я).
«Сибирь» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» идет на Востоке на четвертой строчке.
|Андрей Мартемьянов
|Николай Заварухин
|Якуб Коварж(Леонид Фомин)
|Харри Сятери
|00:28
|Брукс Мэйсек
|04:22
|Павел Дацюк
|06:49
|Егор Миловзоров
|08:38
|Найджел Доус(Брукс Мэйсек, Дэн Секстон)
|09:16
|Командный штраф
|10:05
|Егор Миловзоров(Александр Шаров, Александр Логинов)
|13:10
|Александр Логинов
|16:36
|Виктор Комаров
|29:39
|Юусо Пуустинен(Микаэль Руохомаа, Александр Шаров)
|45:19
|Илья Морозов
|46:30
|Леонид Фомин
|46:52
|Николай Тимашов
|47:07
|Анатолий Голышев(Найджел Доус, Алексей Василевский)
|48:47
|Ярослав Хабаров
|55:45
|Никита Коротков
|58:14
|Джефф Плэтт
|62:56
|Павел Дацюк
|64:21
|Александр Шаров(Александр Логинов, Виктор Комаров)
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)