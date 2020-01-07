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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Шарова помогла «Сибири» обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» на выезде в овертайме победила екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Егор Миловзоров (11-я минута), Виктор Комаров (17-я), Юсо Пуустинен (30-я) и Александр Шаров (65-я). У проигравших отличились Павел Дацюк (5-я), Найджел Доус (9-я) и Анатолий Голышев (48-я).

«Сибирь» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» идет на Востоке на четвертой строчке.

Автомобилист
3:4ОТ
2:2, 0:1, 1:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 217.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновНиколай Заварухин
Вратари
Якуб Коварж(Леонид Фомин)Харри Сятери
1-й период
00:28Брукс Мэйсек
04:22Павел Дацюк
06:49Егор Миловзоров
08:38Найджел Доус(Брукс Мэйсек, Дэн Секстон)
09:16Командный штраф
10:05Егор Миловзоров(Александр Шаров, Александр Логинов)
13:10Александр Логинов
16:36Виктор Комаров
2-й период
29:39Юусо Пуустинен(Микаэль Руохомаа, Александр Шаров)
3-й период
45:19Илья Морозов
46:30Леонид Фомин
46:52Николай Тимашов
47:07Анатолий Голышев(Найджел Доус, Алексей Василевский)
48:47Ярослав Хабаров
55:45Никита Коротков
58:14Джефф Плэтт
Овертайм
62:56Павел Дацюк
64:21Александр Шаров(Александр Логинов, Виктор Комаров)
Статистика
10Штрафное время12
6Игра в большинстве4
2Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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