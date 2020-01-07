Шайба Шарова помогла «Сибири» обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Егор Миловзоров (11-я минута), Виктор Комаров (17-я), Юсо Пуустинен (30-я) и Александр Шаров (65-я). У проигравших отличились Павел Дацюк (5-я), Найджел Доус (9-я) и Анатолий Голышев (48-я).