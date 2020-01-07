Павел Дацюк пропустит Матч звезд КХЛ в Москве
Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк не примет участие в Матче звезд КХЛ, сообщил РИА Новости директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.
Форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк не примет участие в Матче звезд КХЛ, сообщил РИА Новости директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.
Матч звезд КХЛ пройдет в Москве на арене «Динамо» 18 и 19 января.
«Пятидневную паузу между матчами чемпионата КХЛ нужно использовать для плановых медицинских восстановительных процедур», — сказал Рябков по телефону.
41-летний Дацюк в текущем сезоне провел 27 игр, в которых набрал 14 очков (4 гола и 10 передач). Хоккеист принимал участие в Матче звезд КХЛ в 2013 и 2017 году.