Павел Дацюк пропустит Матч звезд КХЛ в Москве

Источник: Спорт РИА Новости

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве на арене «Динамо» 18 и 19 января.

«Пятидневную паузу между матчами чемпионата КХЛ нужно использовать для плановых медицинских восстановительных процедур», — сказал Рябков по телефону.