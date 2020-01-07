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21:21 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл СКА дома впервые за семь лет в матчах КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своей площадке выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 11223 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» шайбы забросили Федор Малыхин (10-я минута), Илья Зубов (20), Робин Ганзл (56), у СКА отличился Андрей Кузьменко (17).

Команды встретились в третий раз в сезоне, в двух предыдущих встречах, которые прошли в Санкт-Петербурге, победил «Спартак» (3:2 ОТ, 3:2).

«Спартак» одержал домашнюю победу над СКА впервые с 30 ноября 2012 года (6:1). Москвичи сумели прервать 10-матчевую домашнюю серию поражений от петербургского клуба.

Команды провели 47-й матч в КХЛ, «Спартак» одержал 18-ю победу (10 побед в основное время, пять — в овертайме и три — в серии буллитов). СКА оказывался сильнее 29 раз (24 раза в основное время, четырежды — в овертайме и один раз — в серии буллитов).

В турнирной таблице «Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 45 матчах. Московский клуб прервал трехматчевую серию поражений. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. Петербургский клуб потерпел третье поражение в последних четырех играх.

«Спартак» в следующем матче встретится с «Йокеритом» из Хельсинки в среду, СКА примет московское «Динамо» в воскресенье.

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Спартак
3:1
2:1, 0:0, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 217.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11223 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокАлексей Кудашов
Вратари
Юлиус ГудачекМагнус Хелльберг
1-й период
08:43Сергей Плотников
09:15Федор Малыхин(Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли)
11:27Артем Зуб
16:04Андрей Кузьменко(Миро Аалтонен)
19:05Илья Зубов(Мартиньш Карсумс)
2-й период
21:12Федор Малыхин
34:21Патрик Херсли
3-й период
55:10Робин Ганзл(Максим Цыплаков)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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