«Спартак» обыграл СКА дома впервые за семь лет в матчах КХЛ
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своей площадке выиграл у
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своей площадке выиграл у
В составе «Спартака» шайбы забросили Федор Малыхин (10-я минута), Илья Зубов (20), Робин Ганзл (56), у СКА отличился Андрей Кузьменко (17).
Команды встретились в третий раз в сезоне, в двух предыдущих встречах, которые прошли в
Команды провели 47-й матч в КХЛ, «Спартак» одержал 18-ю победу (10 побед в основное время, пять — в овертайме и три — в серии буллитов). СКА оказывался сильнее 29 раз (24 раза в основное время, четырежды — в овертайме и один раз — в серии буллитов).
В турнирной таблице «Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 45 матчах. Московский клуб прервал трехматчевую серию поражений. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. Петербургский клуб потерпел третье поражение в последних четырех играх.
«Спартак» в следующем матче встретится с «Йокеритом» из Хельсинки в среду, СКА примет московское «Динамо» в воскресенье.
|Олег Знарок
|Алексей Кудашов
|Юлиус Гудачек
|Магнус Хелльберг
|08:43
|Сергей Плотников
|09:15
|Федор Малыхин(Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли)
|11:27
|Артем Зуб
|16:04
|Андрей Кузьменко(Миро Аалтонен)
|19:05
|Илья Зубов(Мартиньш Карсумс)
|21:12
|Федор Малыхин
|34:21
|Патрик Херсли
|55:10
|Робин Ганзл(Максим Цыплаков)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)