«Спартак» обыграл СКА дома впервые за семь лет в матчах КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» шайбы забросили Федор Малыхин (10-я минута), Илья Зубов (20), Робин Ганзл (56), у СКА отличился Андрей Кузьменко (17).

Команды встретились в третий раз в сезоне, в двух предыдущих встречах, которые прошли в Санкт-Петербурге, победил «Спартак» (3:2 ОТ, 3:2).

«Спартак» одержал домашнюю победу над СКА впервые с 30 ноября 2012 года (6:1). Москвичи сумели прервать 10-матчевую домашнюю серию поражений от петербургского клуба.

Команды провели 47-й матч в КХЛ, «Спартак» одержал 18-ю победу (10 побед в основное время, пять — в овертайме и три — в серии буллитов). СКА оказывался сильнее 29 раз (24 раза в основное время, четырежды — в овертайме и один раз — в серии буллитов).

В турнирной таблице «Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 45 матчах. Московский клуб прервал трехматчевую серию поражений. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. Петербургский клуб потерпел третье поражение в последних четырех играх.