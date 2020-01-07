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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в лидеры чемпионата КХЛ

КАЗАНЬ, 7 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» победил в Казани со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы забили Олег Ли на 25-й минуте и Данис Зарипов на 41-й. Вратарь казанского клуба Тимур Билялов в восьмой раз в сезоне сыграл «на ноль». «Ак Барс» вышел в лидеры регулярного чемпионата с 66 очками.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 9 января дома против нижегородского «Торпедо», а «Металлург» в этот же день примет хабаровский «Амур».

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Ак Барс
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 217.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 8890 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновИлья Воробьев
Вратари
Тимур БиляловВасилий Кошечкин
1-й период
04:15Мэтт Фрэттин
18:24Денис Паршин
18:38Джастин Азеведо
2-й период
22:35Максим Матушкин
24:49Олег Ли(Мэтт Фрэттин, Михаил Фисенко)
3-й период
40:59Данис Зарипов(Джастин Азеведо)
41:34Станислав Галиев
41:38Томаш Филиппи
44:40Андрей Нестрашил
45:53Кирилл Петров
47:45Никита Пивцакин
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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