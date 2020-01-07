«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в лидеры чемпионата КХЛ

«Ак Барс» победил в Казани со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы забили Олег Ли на 25-й минуте и Данис Зарипов на 41-й. Вратарь казанского клуба Тимур Билялов в восьмой раз в сезоне сыграл «на ноль». «Ак Барс» вышел в лидеры регулярного чемпионата с 66 очками.