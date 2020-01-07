«Ак Барс» обыграл «Металлург» и вышел в лидеры чемпионата КХЛ
КАЗАНЬ, 7 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КАЗАНЬ, 7 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» выиграли у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» победил в Казани со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы забили Олег Ли на 25-й минуте и Данис Зарипов на 41-й. Вратарь казанского клуба Тимур Билялов в восьмой раз в сезоне сыграл «на ноль». «Ак Барс» вышел в лидеры регулярного чемпионата с 66 очками.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 9 января дома против нижегородского «Торпедо», а «Металлург» в этот же день примет хабаровский «Амур».
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Воробьев
|Тимур Билялов
|Василий Кошечкин
|04:15
|Мэтт Фрэттин
|18:24
|Денис Паршин
|18:38
|Джастин Азеведо
|22:35
|Максим Матушкин
|24:49
|Олег Ли(Мэтт Фрэттин, Михаил Фисенко)
|40:59
|Данис Зарипов(Джастин Азеведо)
|41:34
|Станислав Галиев
|41:38
|Томаш Филиппи
|44:40
|Андрей Нестрашил
|45:53
|Кирилл Петров
|47:45
|Никита Пивцакин
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)