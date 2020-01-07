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21:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» в гостях победил «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на выезде нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу «Трактора». Шайбы забросили Эндрю Кейлоф (39-я минута) и Вячеслав Основин (60).

Голкипер «Трактора» Станислав Галимов отразил 31 бросок и провел первый матч «на ноль» в нынешнем сезоне КХЛ.

Сочи
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 217.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 7527 зрителей
Главные тренеры
Александр АндриевскийВладимир Юрзинов
Вратари
Илья Проскуряков(Илья Проскуряков)Станислав Галимов
1-й период
01:01Командный штраф
02:10Станислав Галимов
09:33Дамир Рахимуллин
12:13Александр Тридчиков
16:45Егор Степанов
2-й период
22:46Никита Выглазов
28:37Юрий Сергиенко
29:54Никита Точицкий
34:19Артем Бородкин
37:17Дмитрий Архипов
38:30Эндрю Кейлоф(Лукаш Седлак, Ник Бэйлен)
3-й период
40:59Андрей Алтыбармакян
41:39Сергей Терещенко
59:02Лукаш Седлак(Вячеслав Основин)
Статистика
12Штрафное время12
6Игра в большинстве6
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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