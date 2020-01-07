«Трактор» в гостях победил «Сочи» в матче КХЛ
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на выезде нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на выезде нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу «Трактора». Шайбы забросили Эндрю Кейлоф (39-я минута) и Вячеслав Основин (60).
Голкипер «Трактора» Станислав Галимов отразил 31 бросок и провел первый матч «на ноль» в нынешнем сезоне КХЛ.
|Александр Андриевский
|Владимир Юрзинов
|Илья Проскуряков(Илья Проскуряков)
|Станислав Галимов
|01:01
|Командный штраф
|02:10
|Станислав Галимов
|09:33
|Дамир Рахимуллин
|12:13
|Александр Тридчиков
|16:45
|Егор Степанов
|22:46
|Никита Выглазов
|28:37
|Юрий Сергиенко
|29:54
|Никита Точицкий
|34:19
|Артем Бородкин
|37:17
|Дмитрий Архипов
|38:30
|Эндрю Кейлоф(Лукаш Седлак, Ник Бэйлен)
|40:59
|Андрей Алтыбармакян
|41:39
|Сергей Терещенко
|59:02
|Лукаш Седлак(Вячеслав Основин)
|12
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)