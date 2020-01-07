Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Металлург Мг
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Амур
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
СКА
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Трактор
02
Хоккей. НХЛ
8.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.01
Флорида Пантерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
8.01
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.01
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
8.01
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
16:10
Динамо Мн
Куньлунь
15
Хоккей. НХЛ
8.01
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
8.01
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.01
Нэшвилл Предаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
8.01
Чикаго Блэкхокс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Сибирь
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
8.01
Вегас Голден Найтс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.01
Анахайм Дакс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0). Голы в составе победителей забили Вадим Шипачев (4-я минута), Даниил Тарасов (10), Юусо Хиетанен (47) и Семен Панкратов (59). У «Амура» отличились Владислав Ушенин (23) и Гинек Зогорна (33).

Вратарь динамовцев Александр Еременко провел 600-й матч чемпионата России в стартовом составе московской команды. Для защитника Хиетанена заброшенная шайба стала 50-й за время выступлений в «Динамо».

Следующий матч регулярного чемпионата «Динамо» проведет в среду дома против московского ЦСКА. «Амур» в четверг сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».

ХК Динамо
4:2
2:0, 0:2, 2:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 217.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 6784 зрителя
Главные тренеры
Владимир КрикуновАлександр Гулявцев
Вратари
Александр ЕременкоЕвгений Аликин
1-й период
03:38Вадим Шипачев(Дмитрий Яшкин, Андре Петерссон)
04:07Теему Пулккинен
09:58Даниил Тарасов(Теему Пулккинен, Егор I Зайцев)
2-й период
21:11Кирилл Лямин
22:47Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
23:04Гынек Зогорна
25:00Максим Игнатович
26:18Юусо Хиетанен
31:29Кирилл Рассказов
32:42Гынек Зогорна(Денис Голубев)
34:27Максим Афиногенов
3-й период
45:12Глеб Корягин
46:14Юусо Хиетанен(Андре Петерссон, Даниил Тарасов)
52:59Ондржей Витасек
55:47Андрей Алексеев
58:29Семен Панкратов(Дмитрий Огурцов, Андрей Алексеев)
Статистика
10Штрафное время10
5Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Очей очарование: красотки года, которые скрасят ваш новогодний досуг
Нулевая премьера Златана и первый хет-трик Роналду в серии А
Ларионов обвинил МХЛ в коррупции и прошелся по «Матч ТВ»
Ужас Клебо продолжается. Большунов может забрать Кубок мира
Зверский дебют Ковальчука. Лупил соперников, отдал голевой пас
«Спартак» обыграл СКА дома впервые за семь лет в матчах КХЛ
Шарапова проиграла 53-й ракетке мира
Павел Дацюк пропустит Матч звезд КХЛ в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь