Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче КХЛ
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0). Голы в составе победителей забили Вадим Шипачев (4-я минута), Даниил Тарасов (10), Юусо Хиетанен (47) и Семен Панкратов (59). У «Амура» отличились Владислав Ушенин (23) и Гинек Зогорна (33).
Следующий матч регулярного чемпионата «Динамо» проведет в среду дома против московского ЦСКА. «Амур» в четверг сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».
|Владимир Крикунов
|Александр Гулявцев
|Александр Еременко
|Евгений Аликин
|03:38
|Вадим Шипачев(Дмитрий Яшкин, Андре Петерссон)
|04:07
|Теему Пулккинен
|09:58
|Даниил Тарасов(Теему Пулккинен, Егор I Зайцев)
|21:11
|Кирилл Лямин
|22:47
|Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
|23:04
|Гынек Зогорна
|25:00
|Максим Игнатович
|26:18
|Юусо Хиетанен
|31:29
|Кирилл Рассказов
|32:42
|Гынек Зогорна(Денис Голубев)
|34:27
|Максим Афиногенов
|45:12
|Глеб Корягин
|46:14
|Юусо Хиетанен(Андре Петерссон, Даниил Тарасов)
|52:59
|Ондржей Витасек
|55:47
|Андрей Алексеев
|58:29
|Семен Панкратов(Дмитрий Огурцов, Андрей Алексеев)
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)