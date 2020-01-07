Московское «Динамо» обыграло «Амур» в матче КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0). Голы в составе победителей забили Вадим Шипачев (4-я минута), Даниил Тарасов (10), Юусо Хиетанен (47) и Семен Панкратов (59). У «Амура» отличились Владислав Ушенин (23) и Гинек Зогорна (33).

Вратарь динамовцев Александр Еременко провел 600-й матч чемпионата России в стартовом составе московской команды. Для защитника Хиетанена заброшенная шайба стала 50-й за время выступлений в «Динамо».