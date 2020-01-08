Грабовский ушел с матча с «Куньлунем» ради игры в хоккей с Лукашенко
В матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» (1:5) случился курьезный случай.
В матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» (1:5) случился курьезный случай.
Тренер белорусской команды Михаил Грабовский ушел со встречи после второго периода и отправился на «Чижовка-Арену» играть в хоккей с президентом страны Александром Лукашенко в финале Рождественского турнира, сообщает Tribuna.com.
Белоруссия одержала победу над Россией со счетом 4:1, Грабовский забросил одну из шайб и был признан лучшим нападающим. Лукашенко и его младший сын Николай очков не набрали.
«Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.
|Крэйг Вудкрофт
|Курт Фрэйзер
|Михаил Карнаухов
|Шимон Грубец
|14:50
|Александр Павлович
|23:34
|Дмитрий Знахаренко
|25:10
|Тревор Мерфи
|26:21
|Лукас Локхарт
|27:49
|Брэндон Йип
|29:32
|Деванте Смит-Пелли
|31:01
|Артем Демков(Марк-Андре Граньяни, Райан Спунер)
|33:08
|Дмитрий Знахаренко
|44:56
|Эндрю Миллер
|49:05
|Олег Евенко
|49:42
|Брэндон Йип(Хантер Шинкарук, Адам Крэкнелл)
|54:43
|Хантер Шинкарук(Итан Уэрек)
|55:56
|Тайлер Вонг(Райан Спроул, Эндрю Миллер)
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)