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12:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Грабовский ушел с матча с «Куньлунем» ради игры в хоккей с Лукашенко

В матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» (1:5) случился курьезный случай.

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Источник: РИА "Новости"

Тренер белорусской команды Михаил Грабовский ушел со встречи после второго периода и отправился на «Чижовка-Арену» играть в хоккей с президентом страны Александром Лукашенко в финале Рождественского турнира, сообщает Tribuna.com.

Белоруссия одержала победу над Россией со счетом 4:1, Грабовский забросил одну из шайб и был признан лучшим нападающим. Лукашенко и его младший сын Николай очков не набрали.

«Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Динамо Мн
1:5
0:0, 1:2, 0:3
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 217.01.2020, 16:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 7915 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтКурт Фрэйзер
Вратари
Михаил КарнауховШимон Грубец
1-й период
14:50Александр Павлович
2-й период
23:34Дмитрий Знахаренко
25:10Тревор Мерфи
26:21Лукас Локхарт
27:49Брэндон Йип
29:32Деванте Смит-Пелли
31:01Артем Демков(Марк-Андре Граньяни, Райан Спунер)
33:08Дмитрий Знахаренко
3-й период
44:56Эндрю Миллер
49:05Олег Евенко
49:42Брэндон Йип(Хантер Шинкарук, Адам Крэкнелл)
54:43Хантер Шинкарук(Итан Уэрек)
55:56Тайлер Вонг(Райан Спроул, Эндрю Миллер)
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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