Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Барыс
15
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо
ЦСКА
14
Хоккей. КХЛ
овертайм
Спартак
Йокерит
22
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Локомотив
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
9.01
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
9.01
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
9.01
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Питтсбург Пингвинз
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Коламбус Блю Джэкетс
34
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
16:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал свои слова о коррупции в ВХЛ и МХЛ.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Рассуждая о поражении россиян в финале МЧМ-2020 от Канады (3:4), он заявил, что в этих лигах царит «страшная коррупция».

— Это не сегодняшняя история, этой истории много лет, — сказал Ларионов в прямом эфире «Матч ТВ». — Мы в ФХР пытаемся сделать горячую линию, чтобы тренеры, судьи, родители игроков могли обращаться и говорить, как есть. Доходят порой звонки. Люди просят помочь. Мы пытаемся это все искоренить, чтобы у нас был чистый спорт, чтобы мы не теряли таланты, которые сидят за бортом и не играют. Если мы хотим двигаться вперед и быть передовой страной, то должны это сделать.

Читайте также
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
«Сити» поиздевался над Сульшером в Кубке лиги. «МЮ» забил в свои
У Овечкина нагло украли гол. Саша разозлился и оформил дубль
Илья Ковальчук разбушевался в новом клубе (видео)
Карьера в НХЛ началась для русского вратаря с кошмара (видео)
На русского новичка набросилась двухметровая легенда НХЛ (видео)
Бывший футболист АПЛ уклонился от пули во время нападения
СМИ: «Шальке-04» предложил 15 млн за игрока «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь