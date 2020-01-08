Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

— Это не сегодняшняя история, этой истории много лет, — сказал Ларионов в прямом эфире «Матч ТВ». — Мы в ФХР пытаемся сделать горячую линию, чтобы тренеры, судьи, родители игроков могли обращаться и говорить, как есть. Доходят порой звонки. Люди просят помочь. Мы пытаемся это все искоренить, чтобы у нас был чистый спорт, чтобы мы не теряли таланты, которые сидят за бортом и не играют. Если мы хотим двигаться вперед и быть передовой страной, то должны это сделать.