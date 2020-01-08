ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское «Динамо» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились Богдан Киселевич (21-я минута), Антон Слепышев (39), Иржи Секач (40) и Константин Окулов (49), у «Динамо» шайбу забросил Тему Пулккинен (5).

На 32-й минуте матча за удар клюшкой соперника большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник ЦСКА Михаил Науменков.

Команды провели четвертый матч в сезоне, ранее ЦСКА дважды победил «Динамо» (обе победы были одержаны со счетом 2:1), один раз «Динамо» переиграло армейцев (3:0).

«Динамо» проиграло ЦСКА седьмую домашнюю встречу подряд, в последний раз «Динамо» победило армейцев на своем льду 18 января 2017 года (1:0).