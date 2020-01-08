ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское «Динамо» в КХЛ

В составе ЦСКА отличились Богдан Киселевич (21-я минута), Антон Слепышев (39), Иржи Секач (40) и Константин Окулов (49), у «Динамо» шайбу забросил Тему Пулккинен (5).
На 32-й минуте матча за удар клюшкой соперника большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник ЦСКА Михаил Науменков.
Команды провели четвертый матч в сезоне, ранее ЦСКА дважды победил «Динамо» (обе победы были одержаны со счетом 2:1), один раз «Динамо» переиграло армейцев (3:0).
«Динамо» проиграло ЦСКА седьмую домашнюю встречу подряд, в последний раз «Динамо» победило армейцев на своем льду 18 января 2017 года (1:0).
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах, «Динамо» располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию «Динамо». В следующем туре ЦСКА примет «Куньлунь» из Пекина в пятницу, в тот же день «Динамо» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».