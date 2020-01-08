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21:03 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях переиграл столичное «Динамо» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 10061 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились Богдан Киселевич (21-я минута), Антон Слепышев (39), Иржи Секач (40) и Константин Окулов (49), у «Динамо» шайбу забросил Тему Пулккинен (5).

На 32-й минуте матча за удар клюшкой соперника большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник ЦСКА Михаил Науменков.

Команды провели четвертый матч в сезоне, ранее ЦСКА дважды победил «Динамо» (обе победы были одержаны со счетом 2:1), один раз «Динамо» переиграло армейцев (3:0).

«Динамо» проиграло ЦСКА седьмую домашнюю встречу подряд, в последний раз «Динамо» победило армейцев на своем льду 18 января 2017 года (1:0).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах, «Динамо» располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию «Динамо». В следующем туре ЦСКА примет «Куньлунь» из Пекина в пятницу, в тот же день «Динамо» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 218.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 10061 зритель
Главные тренеры
Владимир КрикуновИгорь Никитин
Вратари
Иван БочаровИлья Сорокин
1-й период
04:42Теему Пулккинен(Даниил Тарасов)
2-й период
20:25Богдан Киселевич(Максим Мамин)
27:50Дмитрий Яшкин
31:43Михаил Науменков
31:43Михаил Науменков
38:19Теему Пулккинен
38:27Антон Слепышев(Сергей Толчинский, Кирилл Капризов)
39:54Иржи Секач(Сергей Калинин, Максим Шалунов)
3-й период
40:49Дмитрий Яшкин
42:49Дмитрий Яшкин
48:41Константин Окулов(Иржи Секач)
50:20Юусо Хиетанен
53:42Командный штраф
Статистика
10Штрафное время27
2Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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