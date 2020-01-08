«Йокерит» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в ледовом дворце «Парка легенд», завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу клуба из Хельсинки. Дублем в составе победителей отметился Никлас Енсен (14-я и 28-я минуты), победная шайба на счету Сами Леписте (62). У «Спартака», который дважды вел в счете по ходу игры, отличились Федор Малыхин (11) и Андрей Кутейкин (19).