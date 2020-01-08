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21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты финского «Йокерита» одержали победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в ледовом дворце «Парка легенд», завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу клуба из Хельсинки. Дублем в составе победителей отметился Никлас Енсен (14-я и 28-я минуты), победная шайба на счету Сами Леписте (62). У «Спартака», который дважды вел в счете по ходу игры, отличились Федор Малыхин (11) и Андрей Кутейкин (19).

«Спартак», завершивший домашнюю серию, следующий матч проведет 10 января в гостях с «Сочи». Хоккеисты «Йокерита» в этот же день примут в Хельсинки череповецкую «Северсталь».

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Спартак
2:3ОТ
2:1, 0:1, 0:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 218.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8497 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокЛаури Марьямяки
Вратари
Никита БеспаловЯнис Калниньш
1-й период
09:11Сами Леписто
10:47Федор Малыхин
13:02Никлас Йенсен(Хенрик Хаапала)
14:57Тобиас Виклунд
18:46Андрей Кутейкин(Каспарс Даугавиньш, Илья Зубов)
2-й период
21:08Илья Зубов
22:45Максим Цыплаков
27:44Никлас Йенсен(Йессе Йоэнсуу, Петер Регин)
35:30Давид Скленичка
3-й период
44:23Йессе Йоэнсуу
Овертайм
61:39Сами Леписто(Хенрик Хаапала, Йон Норман)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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