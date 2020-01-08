«Йокерит» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты финского «Йокерита» одержали победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты финского «Йокерита» одержали победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в ледовом дворце «Парка легенд», завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу клуба из Хельсинки. Дублем в составе победителей отметился Никлас Енсен (14-я и 28-я минуты), победная шайба на счету Сами Леписте (62). У «Спартака», который дважды вел в счете по ходу игры, отличились Федор Малыхин (11) и Андрей Кутейкин (19).
«Спартак», завершивший домашнюю серию, следующий матч проведет 10 января в гостях с «Сочи». Хоккеисты «Йокерита» в этот же день примут в Хельсинки череповецкую «Северсталь».
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
|Никита Беспалов
|Янис Калниньш
|09:11
|Сами Леписто
|10:47
|Федор Малыхин
|13:02
|Никлас Йенсен(Хенрик Хаапала)
|14:57
|Тобиас Виклунд
|18:46
|Андрей Кутейкин(Каспарс Даугавиньш, Илья Зубов)
|21:08
|Илья Зубов
|22:45
|Максим Цыплаков
|27:44
|Никлас Йенсен(Йессе Йоэнсуу, Петер Регин)
|35:30
|Давид Скленичка
|44:23
|Йессе Йоэнсуу
|61:39
|Сами Леписто(Хенрик Хаапала, Йон Норман)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)