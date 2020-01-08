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21:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» разгромил российский клуб и получил шанс выйти в лидеры своего дивизиона

Казахстанский «Барыс» победил российский «Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 8 января, в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:1.

Первый период команды провели всухую. Но при этом в начале игры судьи отменили гол «Нефтехимика» — Йонас Энлунд забил с нарушением правил, отправив шайбу в ворота коньком.

Счет же был открыт во втором периоде — спустя 30 секунд после возобновления игры большинство реализовал капитан «Барыса» Даррен Диц. Впрочем, на 31-й минуте численное преимущество в свою пользу обратил «Нефтехимик», который усилиями Арсена Хисамутдинова сделал 1:1.

Еще до перерыва «Барыс» смог выйти вперед и сделать задел к победе в матче. На 35-й минуте отличился казахстанский форвард Аркадий Шестаков, а на 37-й забил чемпион мира-2019 в составе сборной Финляндии — защитник Атте Охтамаа.

Еще дважды «Барыс» забил в третьем периоде. На 42-й минуте канадский форвард «Корбэн Найт реализовал буллит, который сам же и заработал, а на 51-й отличился казахстанский нападающий Никита Михайлис. При этом гости с 48-й минуты играли без Дица, которого удалили до конца матча из-за атаки в области головы и шеи.

Набрав 59 очков в 45 матчах, «Барыс» занимает третье место в Восточной конференции и второе — в дивизионе Чернышева. На десятой строчке «Востока» расположился «Нефтехимик», у которого 44 балла за те же 45 игр.

Теперь «Барыс» ждет домашняя серия из четырех матчей. Первым соперником 11 января в 16:30 по времени Нур-Султана станет омский «Авангард», который с 60 очками в 45 матчах идет вторым на «Востоке» и возглавляет дивизион Чернышева.

При этом «Барыс» в текущем сезоне дважды побеждал «Авангард» в гостях с одинаковым счетом 3:2. Команды встречались 9 декабря и 6 января.

Нефтехимик
1:5
0:0, 1:3, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 218.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 2729 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевАндрей Скабелка
Вратари
Александр ШарыченковЭдвард Паскуале
1-й период
07:42Виталий Атюшов
07:42Дмитрий Шевченко
09:42Виталий Атюшов
19:14Александр Брынцев
2-й период
20:30Даррен Дитц(Корбан Найт, Линус Виделль)
25:57Валерий Орехов
29:09Леонид Метальников
30:24Арсен Хисамутдинов(Степан Захарчук, Дамир Шарипзянов)
34:11Аркадий Шестаков(Кертис Валк, Алексей Маклюков)
36:06Атте Охтамаа(Никита Михайлис, Аркадий Шестаков)
3-й период
41:13Корбан Найт
44:41Тимур Хафизов
45:28Атте Охтамаа
47:28Даррен Дитц
47:28Даррен Дитц
49:02Арсен Хисамутдинов
50:12Никита Михайлис(Антон Сагадеев)
Статистика
10Штрафное время33
4Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
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