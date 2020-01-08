«Барыс» разгромил российский клуб и получил шанс выйти в лидеры своего дивизиона

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 8 января, в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:1.

Первый период команды провели всухую. Но при этом в начале игры судьи отменили гол «Нефтехимика» — Йонас Энлунд забил с нарушением правил, отправив шайбу в ворота коньком.

Счет же был открыт во втором периоде — спустя 30 секунд после возобновления игры большинство реализовал капитан «Барыса» Даррен Диц. Впрочем, на 31-й минуте численное преимущество в свою пользу обратил «Нефтехимик», который усилиями Арсена Хисамутдинова сделал 1:1.

Еще до перерыва «Барыс» смог выйти вперед и сделать задел к победе в матче. На 35-й минуте отличился казахстанский форвард Аркадий Шестаков, а на 37-й забил чемпион мира-2019 в составе сборной Финляндии — защитник Атте Охтамаа.

Еще дважды «Барыс» забил в третьем периоде. На 42-й минуте канадский форвард «Корбэн Найт реализовал буллит, который сам же и заработал, а на 51-й отличился казахстанский нападающий Никита Михайлис. При этом гости с 48-й минуты играли без Дица, которого удалили до конца матча из-за атаки в области головы и шеи.

Набрав 59 очков в 45 матчах, «Барыс» занимает третье место в Восточной конференции и второе — в дивизионе Чернышева. На десятой строчке «Востока» расположился «Нефтехимик», у которого 44 балла за те же 45 игр.

Теперь «Барыс» ждет домашняя серия из четырех матчей. Первым соперником 11 января в 16:30 по времени Нур-Султана станет омский «Авангард», который с 60 очками в 45 матчах идет вторым на «Востоке» и возглавляет дивизион Чернышева.