«Барыс» разгромил российский клуб и получил шанс выйти в лидеры своего дивизиона
Казахстанский «Барыс» победил российский «Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил российский «Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 8 января, в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:1.
Первый период команды провели всухую. Но при этом в начале игры судьи отменили гол «Нефтехимика» — Йонас Энлунд забил с нарушением правил, отправив шайбу в ворота коньком.
Счет же был открыт во втором периоде — спустя 30 секунд после возобновления игры большинство реализовал капитан «Барыса» Даррен Диц. Впрочем, на 31-й минуте численное преимущество в свою пользу обратил «Нефтехимик», который усилиями Арсена Хисамутдинова сделал 1:1.
Еще до перерыва «Барыс» смог выйти вперед и сделать задел к победе в матче. На 35-й минуте отличился казахстанский форвард Аркадий Шестаков, а на 37-й забил чемпион мира-2019 в составе сборной Финляндии — защитник Атте Охтамаа.
Еще дважды «Барыс» забил в третьем периоде. На 42-й минуте канадский форвард «Корбэн Найт реализовал буллит, который сам же и заработал, а на 51-й отличился казахстанский нападающий Никита Михайлис. При этом гости с 48-й минуты играли без Дица, которого удалили до конца матча
Набрав 59 очков в 45 матчах, «Барыс» занимает третье место в Восточной конференции и второе — в дивизионе Чернышева. На десятой строчке «Востока» расположился «Нефтехимик», у которого 44 балла за те же 45 игр.
Теперь «Барыс» ждет домашняя серия из четырех матчей. Первым соперником 11 января в 16:30 по времени
При этом «Барыс» в текущем сезоне дважды побеждал «Авангард» в гостях с одинаковым счетом 3:2. Команды встречались 9 декабря и 6 января.
|Вячеслав Буцаев
|Андрей Скабелка
|Александр Шарыченков
|Эдвард Паскуале
|07:42
|Виталий Атюшов
|07:42
|Дмитрий Шевченко
|09:42
|Виталий Атюшов
|19:14
|Александр Брынцев
|20:30
|Даррен Дитц(Корбан Найт, Линус Виделль)
|25:57
|Валерий Орехов
|29:09
|Леонид Метальников
|30:24
|Арсен Хисамутдинов(Степан Захарчук, Дамир Шарипзянов)
|34:11
|Аркадий Шестаков(Кертис Валк, Алексей Маклюков)
|36:06
|Атте Охтамаа(Никита Михайлис, Аркадий Шестаков)
|41:13
|Корбан Найт
|44:41
|Тимур Хафизов
|45:28
|Атте Охтамаа
|47:28
|Даррен Дитц
|47:28
|Даррен Дитц
|49:02
|Арсен Хисамутдинов
|50:12
|Никита Михайлис(Антон Сагадеев)
|10
|Штрафное время
|33
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)