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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» догнал лучшего бомбардира в истории КХЛ

Форвард «Барыса» Корбэн Найт стал лучшим бомбардиром казахстанского клуба в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Это произошло после гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (5:1), в котором Найт набрал два очка.

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Сначала на 21-й минуте Найт ассистировал капитану команды Даррену Дицу, а на 42-й минуте уже сам реализовал буллит.

Теперь на счету Найта 30 очков (14 шайб и 16 результативных передач) в 45 матчах «регулярки».

Он обошел Романа Старченко, набравшего 29 очков (15+14).

Кроме того, Найт догнал по количеству очков (30) лучшего бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина из магнитогорского «Металлурга».

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