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12:01 (мск), источник: АиФ Казань

Игрок «Ак Барса» разбил камеру, которая спасла канадцев в финале чемпионата

Нападающий казанского клуба Дмитрий Воронков в перерыве матча «Ак Барс» — «Металлург» (Магнитогорск) разбил по просьбе ведущих клубного ТВ видеокамеру с надписью TSN.

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«Дима Воронков встретился с “героиней” финала молодёжного чемпионата мира, и вот что из этого вышло, — поделились видео работники пресс-службы “Ак Барса” на официальной странице в соцсетях. — Приглашаем присоединиться всю молодёжку!».

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Напомним, что в финале чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд шайба после выброса канадцев из зоны вылетела за пределы площадки, попала в камеру и отскочила на лёд. После обсуждения арбитры встречи решили не удалять с поля канадца. В итоге сборная России потеряла возможность сыграть вшестером против троих соперников. Наша команда не смогла сравнять счёт и проиграла 3:4.

При этом многие болельщики и эксперты назвали одним из главным виновников поражения не камеру, а самого Дмитрий Воронкова. Игрок казанского клуба схлопотал в финале два глупых удаления.

«Единственное, что меня просто возмутило — это неоправданные удаления, особенно со стороны Воронкова, которые привели к двум голам. Это просто возмутительные удаления, мне кажется, он просто подвел команду», — отметил легендарный советский хоккеист Александр Якушев.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 217.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 8890 зрителей
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Вратари
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2-й период
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24:49Олег Ли(Мэтт Фрэттин, Михаил Фисенко)
3-й период
40:59Данис Зарипов(Джастин Азеведо)
41:34Станислав Галиев
41:38Томаш Филиппи
44:40Андрей Нестрашил
45:53Кирилл Петров
47:45Никита Пивцакин
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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