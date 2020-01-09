Игрок «Ак Барса» разбил камеру, которая спасла канадцев в финале чемпионата

«Дима Воронков встретился с “героиней” финала молодёжного чемпионата мира, и вот что из этого вышло, — поделились видео работники пресс-службы “Ак Барса” на официальной странице в соцсетях. — Приглашаем присоединиться всю молодёжку!».

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Напомним, что в финале чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд шайба после выброса канадцев из зоны вылетела за пределы площадки, попала в камеру и отскочила на лёд. После обсуждения арбитры встречи решили не удалять с поля канадца. В итоге сборная России потеряла возможность сыграть вшестером против троих соперников. Наша команда не смогла сравнять счёт и проиграла 3:4.

При этом многие болельщики и эксперты назвали одним из главным виновников поражения не камеру, а самого Дмитрий Воронкова. Игрок казанского клуба схлопотал в финале два глупых удаления.

«Единственное, что меня просто возмутило — это неоправданные удаления, особенно со стороны Воронкова, которые привели к двум голам. Это просто возмутительные удаления, мне кажется, он просто подвел команду», — отметил легендарный советский хоккеист Александр Якушев.