Без игрока сборной Казахстана. Почему Скабелка «бережет» вратаря из ТОП-5 в КХЛ?

Источник: РИА "Новости"

Первый номер национальной сборной Хенрик Карлссон выдает лучший сезон за время выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — его коэффициент надежности составляет 1,59 шайбы за игру, а процент отраженных бросков — 94,2. По обоим показателям вратарь входит в пятерку лучших в номинации. На счету Карлссона 15 игр из 45, которые отыграла команда.

В 35 матчах принял участие Паскуале, показатели которого скромнее, чем у конкурента (2,02 и 92,9). Для канадца такая нагрузка не в новинку — в АХЛ на его счету от 40 игр и больше за сезон. Но почему не играет воспитанник шведского хоккея? Скорее всего, тренерский штаб его просто бережет. Впереди у «Барыса», а с ним и у сборной Казахстана, три важных старта — плей-офф КХЛ, олимпийская квалификация и ЧМ-2020.

Если в «Барысе» есть Паскуале, то в национальной команде такого сменщика нет. Можно ожидать, что к концу «регулярки» на счету Карлссона будет не более 20−23 игр. Из 15 проведенных матчей в зачет к «первому» номеру «Барыса» пошли 12 — девять побед и три поражения. В последний раз он выходил на лед 25 декабря, когда столичный клуб уступил со счетом 2:6 (на 12 минуте игры был заменен на Паскуале после трех пропущенных шайб). Информации о повреждениях, которые бы мешали Карлссону играть, нет.

У канадского легионера в статистике равновесие — по 16 побед и поражений. Заметим, что в последних шести играх, которые он провел без замен, Паскуале одержал четыре победы и два матча проиграл. Возможно, что 80-й номер будет заменен в одной из матчей ближайшего уик-энда (игры состоятся в два дня — 11 и 12 января), но у него уже есть успешный опыт спаренных встреч — канадец отыграл 29 и 30 декабря и оба матча выиграл.