Представители ХК «Динамо-Минск» и ФК «Динамо-Брест» отправятся на стажировку в США

Стажировка включает посещение матчей, спортивных арен и тренировочных баз клубов Главной лиги соккера (МЛС) «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сан-Хосе Эртквейкс», «Сан-Франциско Форти Найнтерс» из Национальной футбольной лиги (НФЛ), клубов НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Сан-Хосе Шаркс» и одного из лидеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт Уорриорз».

Представители американской стороны поделятся опытом как спортивного, так и коммерческого направления своей деятельности. Мастер-классы будут проводить руководители соответствующих департаментов, а также специалисты, ответственные за конкретные направления деятельности клубов: развитие игроков, скаутинг, оперативное управление спортивными командами. Внимание будет уделено бизнес-менеджменту, бизнес-аналитике, диджитал-маркетингу, коммуникациям, броадкастингу, продаже билетов, спонсорству и партнерству. Кроме того, запланированы встречи с президентом «Лос-Анджелес Кингз» Люком Робитайлом и главой «Сан-Хосе Шаркс» Джоном Торторой.