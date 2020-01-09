Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
40
Хоккей. НХЛ
10.01
Бостон Брюинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.01
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
10.01
Флорида Пантерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
10.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
10.01
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
10.01
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.01
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
12
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
15:08 (мск), источник: БЕЛТА

Представители ХК «Динамо-Минск» и ФК «Динамо-Брест» отправятся на стажировку в США

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители хоккейного клуба «Динамо-Минск» и футбольного брестского «Динамо» отправятся на стажировку в США, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Стажировка включает посещение матчей, спортивных арен и тренировочных баз клубов Главной лиги соккера (МЛС) «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сан-Хосе Эртквейкс», «Сан-Франциско Форти Найнтерс» из Национальной футбольной лиги (НФЛ), клубов НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Сан-Хосе Шаркс» и одного из лидеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт Уорриорз».

Читайте также
Мархель награждает, Гончаренко посвящает, Стасевич лучший. Как прошел «Золотой мяч-2019»?

Представители американской стороны поделятся опытом как спортивного, так и коммерческого направления своей деятельности. Мастер-классы будут проводить руководители соответствующих департаментов, а также специалисты, ответственные за конкретные направления деятельности клубов: развитие игроков, скаутинг, оперативное управление спортивными командами. Внимание будет уделено бизнес-менеджменту, бизнес-аналитике, диджитал-маркетингу, коммуникациям, броадкастингу, продаже билетов, спонсорству и партнерству. Кроме того, запланированы встречи с президентом «Лос-Анджелес Кингз» Люком Робитайлом и главой «Сан-Хосе Шаркс» Джоном Торторой.

Вместе с белорусами в США отправятся специалисты из российских футбольных команд «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак», хоккейных дружин рижского «Динамо» и московских «Крыльев Советов», делегация Федерации хоккея Латвии.

Читайте также
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Тимати на спор сбрил бороду
«Реал» победил «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании
За Овечкина переживал сын, но он стал худшим по «плюс-минус»
«Зенит» огласил сборную клуба по итогам десятилетия
Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым
Новогодний уик-энд: где отдыхают российские спортсмены (фото)
Англия: Клопп мчится к чемпионству, Гвардьола — к Кубку лиги
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь