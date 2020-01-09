Станет легендой? Как новый лидер «Барыса» борется с «хандрой» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

За один чемпионат Даллмэн сделал шаг от новичка клуба до капитана и рекордсмена. «38» — й номер «Барыса» в КХЛ появился уже в дебютном сезоне турнира и сразу забил — первым и единственным броском в матче. В 53-х встречах «регулярки» он тогда набрал 58 (28+30) очков, став лучшим среди защитников.

С результатом «+50» закончил пока лучший сезон и Диц, но он стал для игрока вторым в КХЛ. Неплох был Даррен и в год дебюта, но внутренние проблемы «Барыса» не дали раскрыться канадцу в полной мере. Сейчас команда снова на ходу, а «44» — й номер с 25 (8+17) очками — третий бомбардир клуба.

Читайте также «Барыс» разгромил российский клуб и получил шанс выйти в лидеры своего дивизиона

Даллмэн провел в «Барысе» девять сезонов и только в последнем не смог набрать больше 30 очков в регулярном чемпионате. Способен ли на такое Диц? Наверное, да. Ему всего 26 лет. «Барыс» в нем заинтересован. Он принял казахстанское гражданство, как и Кевин, и выступает за сборную Казахстана. Скорее всего, тоже мечтает поехать на Олимпиаду.

Диц, может быть, не так агрессивен в обороне, как Кевин, но ему нужен сильный напарник — результативная игра в атаке может приводить к ошибкам в обороне. Защитник может просто не успевать занять свое место, поэтому его должны страховать партнеры. Все «полузащитники» через это проходят.

Станет ли Диц новой легендой клуба? Время покажет. А пока игрок «увял» вдалиот Канады — активно бьется за выход в Кубок Гагарина и улучшает знание русского языка. Если Диц поможет сборной Казахстана пробиться на Олимпиаду, то никто и не вспомнит, что защитник мог покинуть нашу страну — в конце дебютного сезона он «захандрил» и практически «бросил» играть. Сейчас от той «хандры» нет и следа.