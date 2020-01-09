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20:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на своей площадке нанесли поражение «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Питер Холланд (2-я минута), Дэн Секстон (13), Георгий Белоусов (47), Брукс Мэйсек (49) и Анатолий Голышев (56). У проигравших отличились Александр Мерескин (35) и Мартин Бакош (56).

Следующий матч «Автомобилист» проведет 12 января на выезде против московского ЦСКА. «Адмирал» в этот же день примет казанский «Ак Барс».

Автомобилист
5:2
2:0, 0:1, 3:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 219.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновСергей Светлов
Вратари
Якуб КоваржАнтон Красоткин
1-й период
01:02Питер Холланд(Михаил Мамкин)
03:37Евгений Мозер
11:31Илья Давыдов
12:06Дэн Секстон(Питер Холланд, Брукс Мэйсек)
2-й период
20:21Маркус Юнг
34:05Александр Мерескин(Олег Ломако, Кирилл Пилипенко)
35:27Григорий Желдаков
39:51Шон Лалонд
3-й период
42:43Шон Лалонд
46:13Георгий Белоусов
48:22Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Анатолий Голышев)
55:15Никита Трямкин
55:26Мартин Бакош(Адам Альмквист, Шон Лалонд)
55:50Анатолий Голышев(Алексей Василевский, Найджел Доус)
59:45Александр Мерескин
Статистика
4Штрафное время12
6Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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