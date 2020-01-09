«Автомобилист» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Питер Холланд (2-я минута), Дэн Секстон (13), Георгий Белоусов (47), Брукс Мэйсек (49) и Анатолий Голышев (56). У проигравших отличились Александр Мерескин (35) и Мартин Бакош (56).