«Автомобилист» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на своей площадке нанесли поражение «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на своей площадке нанесли поражение «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). Шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Питер Холланд (2-я минута), Дэн Секстон (13), Георгий Белоусов (47), Брукс Мэйсек (49) и Анатолий Голышев (56). У проигравших отличились Александр Мерескин (35) и Мартин Бакош (56).
Следующий матч «Автомобилист» проведет 12 января на выезде против московского ЦСКА. «Адмирал» в этот же день примет казанский «Ак Барс».
|Андрей Мартемьянов
|Сергей Светлов
|Якуб Коварж
|Антон Красоткин
|01:02
|Питер Холланд(Михаил Мамкин)
|03:37
|Евгений Мозер
|11:31
|Илья Давыдов
|12:06
|Дэн Секстон(Питер Холланд, Брукс Мэйсек)
|20:21
|Маркус Юнг
|34:05
|Александр Мерескин(Олег Ломако, Кирилл Пилипенко)
|35:27
|Григорий Желдаков
|39:51
|Шон Лалонд
|42:43
|Шон Лалонд
|46:13
|Георгий Белоусов
|48:22
|Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Анатолий Голышев)
|55:15
|Никита Трямкин
|55:26
|Мартин Бакош(Адам Альмквист, Шон Лалонд)
|55:50
|Анатолий Голышев(Алексей Василевский, Найджел Доус)
|59:45
|Александр Мерескин
|4
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)