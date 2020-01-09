«Амур» проиграл четвертый матч КХЛ подряд, уступив «Магнитке»
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:0, 0:3). У хозяев шайбы забросили Богдан Потехин (7-я, 36-я минуты), Деннис Расмуссен (24) и Андрей Нестрашил (37). У «Амура» забили Александр Горшков (42), Павел Турбин (52) и Данил Файзуллин (57).
«Амур» потерпел четвертое поражение подряд.
|Илья Воробьев
|Александр Гулявцев
|Василий Демченко
|Марек Лангхамер
|06:49
|Богдан Потехин(Максим Матушкин, Деннис Расмуссен)
|07:14
|Денис Голубев
|22:29
|Командный штраф
|23:49
|Деннис Расмуссен(Виктор Антипин, Брэндон Козун)
|35:19
|Богдан Потехин(Деннис Расмуссен, Эрик О`Делл)
|35:41
|Павел Турбин
|36:54
|Андрей Нестрашил(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
|40:45
|Богдан Потехин
|41:12
|Александр Горшков(Вячеслав Ушенин, Валерий Васильев)
|41:41
|Ондржей Витасек
|45:25
|Никита Камалов
|51:29
|Павел Турбин(Гынек Зогорна)
|56:25
|Данил Файзуллин(Михал Йордан)
|2
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)