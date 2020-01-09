«Амур» проиграл четвертый матч КХЛ подряд, уступив «Магнитке»

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:0, 0:3). У хозяев шайбы забросили Богдан Потехин (7-я, 36-я минуты), Деннис Расмуссен (24) и Андрей Нестрашил (37). У «Амура» забили Александр Горшков (42), Павел Турбин (52) и Данил Файзуллин (57).