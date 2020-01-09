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20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» проиграл четвертый матч КХЛ подряд, уступив «Магнитке»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:0, 0:3). У хозяев шайбы забросили Богдан Потехин (7-я, 36-я минуты), Деннис Расмуссен (24) и Андрей Нестрашил (37). У «Амура» забили Александр Горшков (42), Павел Турбин (52) и Данил Файзуллин (57).

«Амур» потерпел четвертое поражение подряд.

Металлург Мг
4:3
1:0, 3:0, 0:3
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 219.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 6640 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевАлександр Гулявцев
Вратари
Василий ДемченкоМарек Лангхамер
1-й период
06:49Богдан Потехин(Максим Матушкин, Деннис Расмуссен)
07:14Денис Голубев
2-й период
22:29Командный штраф
23:49Деннис Расмуссен(Виктор Антипин, Брэндон Козун)
35:19Богдан Потехин(Деннис Расмуссен, Эрик О`Делл)
35:41Павел Турбин
36:54Андрей Нестрашил(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
3-й период
40:45Богдан Потехин
41:12Александр Горшков(Вячеслав Ушенин, Валерий Васильев)
41:41Ондржей Витасек
45:25Никита Камалов
51:29Павел Турбин(Гынек Зогорна)
56:25Данил Файзуллин(Михал Йордан)
Статистика
2Штрафное время10
5Игра в большинстве1
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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