«Торпедо» впервые с 2017 года обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Антон Шенфельд (27-я и 48-я минуты) и Данил Веряев (34, 59). У «Ак Барса» единственную шайбу забросил Владимир Галузин (9).

«Сухая» серия голкипера хозяев Тимура Билялова, который не пропускал три матча кряду и оформил один «шатаут», составила 181 минуту 25 секунд. В ноябре 24-летний россиянин побил рекорд чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии, тогда он не пропускал на протяжении 316 минут 9 секунд. «Торпедо» обыграло «Ак Барс» впервые с 6 ноября 2017 года, когда нижегородский клуб выиграл в гостях со счетом 2:1. Победная серия казанцев в этом противостоянии насчитывала семь матчей.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» идет восьмым, набрав в 46 матчах 50 очков. «Ак Барс» с 66 очками в 44 играх продолжает лидировать на Востоке.

«Торпедо» в следующем матче сыграет 11 января на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком», «Ак Барс» 12 января встретится во Владивостоке с «Адмиралом».