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22:49 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» впервые с 2017 года обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 9 января. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 переиграло казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5481 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Антон Шенфельд (27-я и 48-я минуты) и Данил Веряев (34, 59). У «Ак Барса» единственную шайбу забросил Владимир Галузин (9).

«Сухая» серия голкипера хозяев Тимура Билялова, который не пропускал три матча кряду и оформил один «шатаут», составила 181 минуту 25 секунд. В ноябре 24-летний россиянин побил рекорд чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии, тогда он не пропускал на протяжении 316 минут 9 секунд. «Торпедо» обыграло «Ак Барс» впервые с 6 ноября 2017 года, когда нижегородский клуб выиграл в гостях со счетом 2:1. Победная серия казанцев в этом противостоянии насчитывала семь матчей.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» идет восьмым, набрав в 46 матчах 50 очков. «Ак Барс» с 66 очками в 44 играх продолжает лидировать на Востоке.

«Торпедо» в следующем матче сыграет 11 января на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком», «Ак Барс» 12 января встретится во Владивостоке с «Адмиралом».

В другом матче игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» победил дома «Адмирал» (5:2), который не может выиграть у екатеринбуржцев с 2015 года. Магнитогорский «Металлург» сумел удержать победу в домашнем матче с хабаровским «Амуром» (4:3), несмотря на три пропущенные шайбы в третьем периоде.

Ак Барс
1:4
1:0, 0:2, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 219.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 5481 зритель
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновДэвид Немировски
Вратари
Тимур БиляловАндерс Линдбек
1-й период
08:30Владимир Галузин(Михаил Фисенко, Альберт Яруллин)
14:56Владимир Галузин
2-й период
23:02Михаил Орлов
26:11Антон Шенфельд(Тай Рэтти, Даниил Ильин)
26:42Сергей Зборовский
33:10Данил Веряев(Антон Шенфельд)
39:55Антон Шенфельд
3-й период
43:13Кирилл Ураков
43:41Виктор Тихонов
47:27Антон Шенфельд
50:26Командный штраф
58:37Данил Веряев(Антон Шенфельд, Михаил Орлов)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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