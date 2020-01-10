«Барыс» обойдет «Ак Барс»? Как Андрей Скабелка может выиграть конференцию в КХЛ

По 45 встреч «Барыс» набрал 59 очков, а казанцы — 66 с игрой в запасе. В случае, если команда из Нур-Султана нагонит «Ак Барс» по очкам, то нужно будет набрать на один балл больше — у соперников больше «чистых» побед, поэтому, они будут занимать место выше. Реально ли это? Шансы — есть.

Факт первый

Казанская команда лидирует в лиге по домашним матчам — из 66 очков 38 они набрали на своем льду, а 28 — на чужом. Учтем, что десять из оставшихся 17 встреч «Ак Барс» сыграет в гостях.

«Барыс», наоборот, результативнее играет на выезде. Там собрано 34 балла из 59. Игры финального отрезка для «Барыса» распределены примерно поровну: девять — на своем льду, восемь — на выезде.

Факт второй

Расписание у «Ак Барса» тоже не из простых. Например, 12 января они начнут выезд во Владивостоке, потом поедут к «Амуру» и «Куньлунь», а завершат в Москве с «Динамо». Есть еще по две игры с «Автомобилистом», «Салаватом Юлаевым и «Авангардом».

«Барыс» отправится к фаворитам «Запада», но тут нужно учесть, что они на своем льду играют на уровне казахстанцев: СКА и «Йокерит» набрали по 27 очков, а ЦСКА — 26. Будут еще матчи с конкурентами с «Востока», но с ними у команды Скабелки в этом сезоне все складывается хорошо.

Факт третий

«Барыс» вместе с «Металлургом» лидирует на «Востоке» по результату последних пяти игр — набрали по восемь очков. «Ак Барс» — семь. Если взять последние 15 игр, то «Барыс» уступает лишь «Автомобилисту» (21 очко против 22). «Ак Барс» набрал только 19.

Прямо сейчас «Барыс» на активной серии из двух побед подряд, лидеры конференции были обыграны «Торпедо» на их же площадке. Если подопечные Скабелки удержат темп, то шансы догнать фаворитов обязательно будут. Пять поражений «Ак Барса» в последних десяти встречах говорят не в их пользу.

Таким образом, если в очном противостоянии обойти «Ак Барс» не удалось, то в заочном шансы есть. Нужно всего-то набрать на восемь очков больше, чем один из фаворитов сезона. То есть нужно выиграть на четыре матча больше.