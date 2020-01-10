«Давайте забьем полный стадион». Форвард «Барыса» обратился к фанатам перед матчем за лидерство в дивизионе

Он попросил поддержать команду. Также Петухов отметил, что против омичей у «Барыса» всегда получаются трудные игры.
«Дорогие наши болельщики, приходите на матч с “Авангардом”! Будет очень интересно. С ними всегда проходят трудные игры. Нам нужна ваша поддержка. Давайте забьем полный стадион!» — сказал Петухов.
Матч «Барыс» — «Авангард» пройдет завтра, 11 января, и начнется в 16:30 по времени Нур-Султана. У хозяев перед этой игрой 59 очков, а у гостей — 60. В предстоящей встрече «Барыс» не сможет рассчитывать на своего капитана Даррена Дица — КХЛ дисквалифицировала защитника на два матча.