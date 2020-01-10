«Давайте забьем полный стадион». Форвард «Барыса» обратился к фанатам перед матчем за лидерство в дивизионе

Он попросил поддержать команду. Также Петухов отметил, что против омичей у «Барыса» всегда получаются трудные игры.

«Дорогие наши болельщики, приходите на матч с “Авангардом”! Будет очень интересно. С ними всегда проходят трудные игры. Нам нужна ваша поддержка. Давайте забьем полный стадион!» — сказал Петухов.