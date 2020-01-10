Московское «Динамо» во второй раз в сезоне победило «Салават Юлаев» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (4-я минута), Андре Петерссон (30, 44) и Дмитрий Яшкин (49). У проигравших отличились Сакари Маннинен (40, 57) и Тему Хартикайнен (60). Шипачев забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе лучшего бомбардира КХЛ теперь 53 (14 шайб + 39 передач) очка в 48 матчах.
«Динамо» во второй раз в сезоне победило «Салават Юлаев», предыдущая встреча прошла 31 октября в Москве и завершилась со счетом 4:1. Всего команды провели между собой 63 матча, «Динамо» одержало 29 побед (три в овертайме, одна — по буллитам), «Салават» выиграл в 25 встречах (три в овертайме), еще восемь игр завершились ничейным результатом.
«Динамо» поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 50 очков после 45 встреч.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова в гостях встретятся с петербургским СКА, уфимская команда на домашней площадке примет «Динамо» из Риги. Обе встречи пройдут 12 января.
В другом матче игрового дня новосибирская «Сибирь» дома обыграла ярославский «Локомотив» (2:1).