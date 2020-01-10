Московское «Динамо» во второй раз в сезоне победило «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (4-я минута), Андре Петерссон (30, 44) и Дмитрий Яшкин (49). У проигравших отличились Сакари Маннинен (40, 57) и Тему Хартикайнен (60). Шипачев забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе лучшего бомбардира КХЛ теперь 53 (14 шайб + 39 передач) очка в 48 матчах.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_767294be4dde832e7b4f10be54bf66de_hd/2_3330210864/16c0ba660a0b01d539d36a49ac1190b5/4734349612?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» во второй раз в сезоне победило «Салават Юлаев», предыдущая встреча прошла 31 октября в Москве и завершилась со счетом 4:1. Всего команды провели между собой 63 матча, «Динамо» одержало 29 побед (три в овертайме, одна — по буллитам), «Салават» выиграл в 25 встречах (три в овертайме), еще восемь игр завершились ничейным результатом.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 21, 10.01.2020, 15:30 Сибирь 2 Локомотив 1

«Динамо» поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 50 очков после 45 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова в гостях встретятся с петербургским СКА, уфимская команда на домашней площадке примет «Динамо» из Риги. Обе встречи пройдут 12 января.