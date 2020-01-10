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19:53 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» во второй раз в сезоне победило «Салават Юлаев» в матче КХЛ

ТАСС, 10 января. Московское «Динамо» обыграло уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 6010 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (4-я минута), Андре Петерссон (30, 44) и Дмитрий Яшкин (49). У проигравших отличились Сакари Маннинен (40, 57) и Тему Хартикайнен (60). Шипачев забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе лучшего бомбардира КХЛ теперь 53 (14 шайб + 39 передач) очка в 48 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» во второй раз в сезоне победило «Салават Юлаев», предыдущая встреча прошла 31 октября в Москве и завершилась со счетом 4:1. Всего команды провели между собой 63 матча, «Динамо» одержало 29 побед (три в овертайме, одна — по буллитам), «Салават» выиграл в 25 встречах (три в овертайме), еще восемь игр завершились ничейным результатом.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 21, 10.01.2020, 15:30

Сибирь2Локомотив1

«Динамо» поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 50 очков после 45 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова в гостях встретятся с петербургским СКА, уфимская команда на домашней площадке примет «Динамо» из Риги. Обе встречи пройдут 12 января.

В другом матче игрового дня новосибирская «Сибирь» дома обыграла ярославский «Локомотив» (2:1).
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Салават Юлаев
3:4
0:1, 1:1, 2:2
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2110.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинВладимир Крикунов
Вратари
Юха Метсола(Юха Метсола)Александр Еременко
1-й период
03:49Вадим Шипачев(Андре Петерссон)
04:29Григорий Панин
08:15Андрей Миронов
10:23Командный штраф
13:44Григорий Панин
15:07Андрей Миронов
2-й период
29:16Андре Петерссон(Дмитрий Яшкин)
39:23Егор I Зайцев
39:44Сакари Маннинен(Линус Умарк)
3-й период
42:33Эдуард Гиматов
42:33Эдуард Гиматов
42:33Дмитрий Моисеев
43:23Андре Петерссон(Михал Чайковски, Дмитрий Яшкин)
48:16Дмитрий Яшкин(Андре Петерссон)
56:09Теему Пулккинен
56:41Сакари Маннинен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
57:48Командный штраф
59:20Дмитрий Яшкин
59:48Теему Хартикайнен(Никита Сошников, Линус Умарк)
Статистика
10Штрафное время14
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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