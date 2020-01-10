Минское «Динамо» победило «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Обе команды в начале противостояния старались не рисковать. Хозяева ледовой площадки ринулись в атаку, но игроки «Витязя» перехватили шайбу и создали опасный момент для голкипера «зубров». Игроки обеих команд предпочли оборонительный хоккей активным действиям. До конца первого периода цифры на табло не изменились.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты также старались не рисковать. Тем не менее, в середине второго периода защитник «Динамо» Марк-Андре Граньяни открыл счет. Его тут же поддержал партнер по команде нападающий Александр Павлович, удвоив преимущество.

В третьем периоде гости попытались отыграться, обрушив шквал бросков на голкипера минчан. На 45-й минуте матча форвард «зубров » Андрей Костицын забросил шайбу в ворота соперников. Через три минуты защитник «Витязя» Даниил Пыленков прорвался сквозь оборону «Динамо», размочив счет — 1:3. Незадолго до финальной сирены его одноклубник Павел Воробей сократил отставание до одной шайбы, реализовав большинство, но перевести игру в овертайм гостям не удалось.