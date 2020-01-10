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10 января, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» выиграли у подольского «Витязя» в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Обе команды в начале противостояния старались не рисковать. Хозяева ледовой площадки ринулись в атаку, но игроки «Витязя» перехватили шайбу и создали опасный момент для голкипера «зубров». Игроки обеих команд предпочли оборонительный хоккей активным действиям. До конца первого периода цифры на табло не изменились.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты также старались не рисковать. Тем не менее, в середине второго периода защитник «Динамо» Марк-Андре Граньяни открыл счет. Его тут же поддержал партнер по команде нападающий Александр Павлович, удвоив преимущество.

В третьем периоде гости попытались отыграться, обрушив шквал бросков на голкипера минчан. На 45-й минуте матча форвард «зубров » Андрей Костицын забросил шайбу в ворота соперников. Через три минуты защитник «Витязя» Даниил Пыленков прорвался сквозь оборону «Динамо», размочив счет — 1:3. Незадолго до финальной сирены его одноклубник Павел Воробей сократил отставание до одной шайбы, реализовав большинство, но перевести игру в овертайм гостям не удалось.

Следующий матч «Динамо» проведет на ледовой площадке «Минск-Арены» 12 января против московского «Спартака».

Динамо Мн
3:2
0:0, 2:0, 1:2
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2110.01.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 5372 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтМихаил Кравец
Вратари
Дэнни ТэйлорИлья Ежов(Илья Ежов, Петр Кочетков, Илья Ежов)
1-й период
13:21Александр Китаров
2-й период
22:15Джо Морроу
22:15Данила Моисеев
29:56Марк-Андре Граньяни(Райан Спунер, Артем Аносов)
30:57Александр Павлович(Андрей Костицын, Евгений Ковыршин)
32:17Якуб Ержабек
37:39Андрей Костицын
3-й период
44:50Андрей Костицын(Джо Морроу)
47:18Даниил Пыленков(Иван Ларичев, Данила Моисеев)
49:21Евгений Ковыршин
56:25Александр Китаров
57:21Павел Воробей(Якуб Ержабек)
59:38Алексей Бывальцев
Овертайм
60:00Алексей Бывальцев
60:00Алексей Бывальцев
Статистика
10Штрафное время36
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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