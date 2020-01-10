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10 января, источник: ТАСС

Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл пекинский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (1-я и 40-я минуты) и Антон Слепышев (42). Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон провел вторую подряд встречу на ноль, всего в активе 32-летнего вратаря теперь пять сухих встреч в сезоне.

Капризов также сделал в матче результативную передачу. В списке снайперов чемпионата он делит первое место с нападающим московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным, у форвардов в активе по 21 шайбе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед матчем с «Куньлунем» ЦСКА провел чествование игроков клуба, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира нынешнего года, — защитника Александра Романова, который в семи играх набрал 6 очков и попал в символическую сборную турнира, нападающих Максима Соркина (семь матчей, один гол) и Никиты Ртищева (шесть матчей, два очка).

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. «Куньлунь» идет восьмым на Востоке, имея в активе 50 очков в 48 встречах.

В следующем матче ЦСКА 12 января примет екатеринбургский «Автомобилист», «Куньлунь» днем позднее дома встретится с новосибирской «Сибирью».

В другом матче игрового дня, который прошел в Таллине в рамках серии KHL World Games, хельсинкский «Йокерит» победил череповецкую «Северсталь» (4:1). Также в пятницу минское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее подольского «Витязя» (3:2).

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ЦСКА
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2110.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 5667 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинКурт Фрэйзер
Вратари
Ларс ЮханссонШимон Грубец
1-й период
00:55Кирилл Капризов(Антон Слепышев)
2-й период
20:33Тревор Мерфи
29:54Артем Блажиевский
39:54Кирилл Капризов(Марио Кемпе, Алексей Марченко)
3-й период
41:09Антон Слепышев(Марио Кемпе, Кирилл Капризов)
49:29Константин Окулов
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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