Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (1-я и 40-я минуты) и Антон Слепышев (42). Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон провел вторую подряд встречу на ноль, всего в активе 32-летнего вратаря теперь пять сухих встреч в сезоне.

Капризов также сделал в матче результативную передачу. В списке снайперов чемпионата он делит первое место с нападающим московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным, у форвардов в активе по 21 шайбе.

Перед матчем с «Куньлунем» ЦСКА провел чествование игроков клуба, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира нынешнего года, — защитника Александра Романова, который в семи играх набрал 6 очков и попал в символическую сборную турнира, нападающих Максима Соркина (семь матчей, один гол) и Никиты Ртищева (шесть матчей, два очка).

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. «Куньлунь» идет восьмым на Востоке, имея в активе 50 очков в 48 встречах.

В следующем матче ЦСКА 12 января примет екатеринбургский «Автомобилист», «Куньлунь» днем позднее дома встретится с новосибирской «Сибирью».