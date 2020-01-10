Дубль Капризова принес ЦСКА победу над «Куньлунем» в матче КХЛ
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл пекинский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл пекинский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (1-я и 40-я минуты) и Антон Слепышев (42). Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон провел вторую подряд встречу на ноль, всего в активе 32-летнего вратаря теперь пять сухих встреч в сезоне.
Капризов также сделал в матче результативную передачу. В списке снайперов чемпионата он делит первое место с нападающим московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным, у форвардов в активе по 21 шайбе.
Перед матчем с «Куньлунем» ЦСКА провел чествование игроков клуба, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира нынешнего года, — защитника Александра Романова, который в семи играх набрал 6 очков и попал в символическую сборную турнира, нападающих Максима Соркина (семь матчей, один гол) и Никиты Ртищева (шесть матчей, два очка).
ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. «Куньлунь» идет восьмым на Востоке, имея в активе 50 очков в 48 встречах.
В другом матче игрового дня, который прошел в Таллине в рамках серии KHL World Games, хельсинкский «Йокерит» победил череповецкую «Северсталь» (4:1). Также в пятницу минское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее подольского «Витязя» (3:2).
|Игорь Никитин
|Курт Фрэйзер
|Ларс Юханссон
|Шимон Грубец
|00:55
|Кирилл Капризов(Антон Слепышев)
|20:33
|Тревор Мерфи
|29:54
|Артем Блажиевский
|39:54
|Кирилл Капризов(Марио Кемпе, Алексей Марченко)
|41:09
|Антон Слепышев(Марио Кемпе, Кирилл Капризов)
|49:29
|Константин Окулов
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)