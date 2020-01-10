«Спартак» по буллитам проиграл «Сочи» в матче КХЛ

В составе победителей шайбу забросил Никита Точицкий (55-я минута), он же исполнил победный буллит в послематчевой серии. У проигравших отличился Каспарс Даугавиньш (44). Форвард «Спартака» Илья Зубов сделал голевой пас, который стал для него 200-м в КХЛ, также на его счету 85 заброшенных шайб. Помимо красно-белых, в лиге он выступал за уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА, владивостокский «Адмирал» и омский «Авангард».
Команды в четвертый раз встретились в текущем сезоне, в третий раз победу одержал «Сочи». В последних трех встречах команды не смогли выявить победителя в основное время, две предыдущие игры завершились в овертайме, в одной из которых «Сочи» победил со счетом 1:0, в другой уступил — 4:5.
В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка занимают пятое место, набрав в 47 матчах 58 очков. «Сочи» идет на девятой строчке, имея в активе 43 очка после 46 игр. В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с минским «Динамо» 12 января, сочинский клуб в тот же день в гостях встретится с челябинским «Трактором».