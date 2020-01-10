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10 января, источник: ТАСС

«Спартак» по буллитам проиграл «Сочи» в матче КХЛ

ТАСС, 10 января. Столичный «Спартак» со счетом 1:2 по буллитам уступил «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6135 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбу забросил Никита Точицкий (55-я минута), он же исполнил победный буллит в послематчевой серии. У проигравших отличился Каспарс Даугавиньш (44). Форвард «Спартака» Илья Зубов сделал голевой пас, который стал для него 200-м в КХЛ, также на его счету 85 заброшенных шайб. Помимо красно-белых, в лиге он выступал за уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА, владивостокский «Адмирал» и омский «Авангард».

Команды в четвертый раз встретились в текущем сезоне, в третий раз победу одержал «Сочи». В последних трех встречах команды не смогли выявить победителя в основное время, две предыдущие игры завершились в овертайме, в одной из которых «Сочи» победил со счетом 1:0, в другой уступил — 4:5.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка занимают пятое место, набрав в 47 матчах 58 очков. «Сочи» идет на девятой строчке, имея в активе 43 очка после 46 игр. В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с минским «Динамо» 12 января, сочинский клуб в тот же день в гостях встретится с челябинским «Трактором».

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Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 2110.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 6135 зрителей
Главные тренеры
Александр АндриевскийОлег Знарок
Вратари
Илья ПроскуряковЮлиус Гудачек
1-й период
09:25Каспарс Даугавиньш
2-й период
26:52Евгений Кулик
30:24Роберт Росен
39:18Давид Рундблад
3-й период
41:18Давид Рундблад
43:15Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Яков Рылов)
54:37Никита Точицкий(Сергей Шмелев, Давид Рундблад)
58:47Александр Рыбаков
59:35Илья Зубов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Точицкий(Сочи)
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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