«Спартак» по буллитам проиграл «Сочи» в матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбу забросил Никита Точицкий (55-я минута), он же исполнил победный буллит в послематчевой серии. У проигравших отличился Каспарс Даугавиньш (44). Форвард «Спартака» Илья Зубов сделал голевой пас, который стал для него 200-м в КХЛ, также на его счету 85 заброшенных шайб. Помимо красно-белых, в лиге он выступал за уфимский «Салават Юлаев», ЦСКА, владивостокский «Адмирал» и омский «Авангард».

Команды в четвертый раз встретились в текущем сезоне, в третий раз победу одержал «Сочи». В последних трех встречах команды не смогли выявить победителя в основное время, две предыдущие игры завершились в овертайме, в одной из которых «Сочи» победил со счетом 1:0, в другой уступил — 4:5.

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