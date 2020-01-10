КХЛ провела вынесенный матч в Таллине, но не показала на нашем ТВ. Почему так происходит?

Источник: РИА "Новости"

Сама идея KHL World Games — матчей КХЛ, вынесенных в Европу — выглядит интересно и привлекательно. Например, в Давосе в нынешнем сезоне друг с другом уже сыграли «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Да, пусть определённые недочёты и были (так, организаторы перепутали и включили старый российский гимн, а про гимн Башкортостана, который принято включать на домашних матчах юлаевцев, забыли вовсе), но в целом задумка удалась. Трибуны были заполнены, уфимцы и казанцы показали зрелищный и интересный хоккей, а зрители у телеэкранов могли посмотреть игру в свободном доступе.

10 января 2020 года был запланирован очередной матч из серии KHL World Games. В Таллине «Йокерит» принимал «Северсталь».

Напомним, что матчи КХЛ в Таллине начали проходить ещё с 2016 года, когда в этот небольшой и уютной городок приезжали рижское «Динамо» и «Магнитка», а уже через два дня рижане приняли в столице Эстонии «Трактор».

Читайте также Главный курьез нового года Более миллиона россиян посмотрели не тот финал МЧМ

В октябре 2018 года на арене «Ледовый холл Тондираба» встречались «Йокерит» и «Спартак», а вскоре в гости к «джокерам» приехала «Северсталь». Так что череповчанам эта арена прекрасно известна. Кстати, тогда сильнее оказались финны — 3:2, но Александр Гулявцев, возглавлявший «Северсталь», похвалил команду.

«Вроде не в чем упрекнуть команду. Сегодня все работали от первой до последней минуты, держали игровую дисциплину. Парни проявили характер, достали матч, но потеряли концентрацию и пропустили обидный гол за 30 секунд до конца. Главное, чтобы на команде это не сказалось — такие поражения до боли обидные. Тем не менее ребят упрекнуть сегодня не могу», — заявил тренер.

И вот череповчане снова прибыли в Таллин, но уже под руководством Андрея Разина. И ведь наверняка многие люди рассчитывали посмотреть, а как вообще проходят игры КХЛ в Таллине? Далеко не все болельщики видели тамошний стадион, не прочувствовали эстонскую специфику.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f9930f54fc6271ebb566d55b5ae323bc_hd/2_5076953905/fc9b05deb45e219ae4d3cf2efeb792e4/4734360700?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Каково же было удивление, когда выяснилось: прямой трансляции игры «Йокерит» — «Северсталь» в рамках KHL World Games на общедоступных каналах не будет. На этом моменты мы остановимся подробнее.

Читайте также Ларионов взорвал медиапространство Профессор обвинил российские лиги в коррупции и жестко прошелся по «Матч ТВ»

Итак, где можно было посмотреть игру на территории России? На официальном сайте КХЛ за деньги, либо же по каким-то пиратским, как их называют, ссылкам в Интернете, чего, конечно, совершенно не хотелось делать. Качество там будет соответствующее, картинка постоянно тормозит, а можно и вовсе на какой-нибудь финский комментарий нарваться, если попасть на иностранную трансляцию. Российскому зрителю подобный вариант явно не доставит удовольствия.

Основная цель KHL World Games — популяризация хоккея во всех странах. Но в таком случае трансляцию на территории России, где собрано основное число болельщиков и любителей Континентальной лиги, нужно организовывать нормально. Что же мы видим на нашем ТВ?

На «Матч ТВ» хоккеем и вовсе не пахло. Там показывали баскетбольную Евролигу: «Химки» играли с «Зенитом». Хорошо, вопросов нет, смотрим дальше. У КХЛ есть два профильных канала, на которые, что логично, нужно выводить матчи, которые больше смотрят и которые сама лига хочет максимально раскрутить и распиарить. Да, вывеска «Йокерит» — «Северсталь» далеко не самая громкая, но ведь подобное событие в Европе нужно максимально рекламировать и пускать в народ!

В результате же по телеканалу КХЛ ТВ решили показать матч между минским «Динамо» и «Витязем», а КХЛ ТВ HD запустили игру ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар». Про игру «Динамо» — «Витязь», при всём уважении к обеим командам, вообще отдельный разговор. Вот её можно точно убирать на сайт КХЛ и пусть те, кому она интересна, её покупают и смотрят.

КХЛ 2019-2020 Неделя 21, 10.01.2020, 19:30 ЦСКА 3 Куньлунь 0

Да и ЦСКА у нас показывают столько, что можно сильно не частить, даже учитывая чемпионский имидж «армейцев». А уж тем более не стоит сильно превозносить встречу с «Куньлунем». Китайский клуб у себя на родине не сильно популярен, а про Россию и вовсе не приходится говорить.

КХЛ 2019-2020 Неделя 21, 10.01.2020, 19:10 Динамо Мн 3 Витязь 2

В общем, логике такие решения Континентальной хоккейной лиги не поддаются совершенно. С одной стороны, делается всё правильно и матчи КХЛ популяризируются и проводятся во по всей Европе, а с другой стороны их просто не ставят в эфирную сетку и отправляют смотреть куда-то на собственный сайт.