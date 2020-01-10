Вудкрофт: Много говорили о командном духе «Динамо», в матче с «Витязем» он был

Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать, что мы провели хорошую подготовку к этой игре. У нас было несколько собраний, на которых мы анализировали наши ошибки и сложившуюся ситуацию. Сегодня утром я понял, что команда готова к игре.

Первые два периода были хорошие, в третьем играли достойно, но не так хорошо. Наша неопытность дала себя знать. Последние 10 минут мы отдали игру «Витязю». В этой концовке гости могли перечеркнуть все наши старания.