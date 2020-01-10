Вудкрофт: Много говорили о командном духе «Динамо», в матче с «Витязем» он был
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Минчане одержали победу со счётом 3:2.
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Минчане одержали победу со счётом 3:2.
«Хочу сказать, что мы провели хорошую подготовку к этой игре. У нас было несколько собраний, на которых мы анализировали наши ошибки и сложившуюся ситуацию. Сегодня утром я понял, что команда готова к игре.
Первые два периода были хорошие, в третьем играли достойно, но не так хорошо. Наша неопытность дала себя знать. Последние 10 минут мы отдали игру «Витязю». В этой концовке гости могли перечеркнуть все наши старания.
Отдам должное «Витязю», они достойно играли, вернулись в игру, но победа осталась в Минске. В последнее время много говорили о командном духе, сегодня он был. Надеюсь, сохраним этот настрой, — сказал Вудкрофт на послематчевой
|Крэйг Вудкрофт
|Михаил Кравец
|Дэнни Тэйлор
|Илья Ежов(Илья Ежов, Петр Кочетков, Илья Ежов)
|13:21
|Александр Китаров
|22:15
|Джо Морроу
|22:15
|Данила Моисеев
|29:56
|Марк-Андре Граньяни(Райан Спунер, Артем Аносов)
|30:57
|Александр Павлович(Андрей Костицын, Евгений Ковыршин)
|32:17
|Якуб Ержабек
|37:39
|Андрей Костицын
|44:50
|Андрей Костицын(Джо Морроу)
|47:18
|Даниил Пыленков(Иван Ларичев, Данила Моисеев)
|49:21
|Евгений Ковыршин
|56:25
|Александр Китаров
|57:21
|Павел Воробей(Якуб Ержабек)
|59:38
|Алексей Бывальцев
|60:00
|Алексей Бывальцев
|60:00
|Алексей Бывальцев
|10
|Штрафное время
|36
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)