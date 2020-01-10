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10 января, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Много говорили о командном духе «Динамо», в матче с «Витязем» он был

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Минчане одержали победу со счётом 3:2.

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Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать, что мы провели хорошую подготовку к этой игре. У нас было несколько собраний, на которых мы анализировали наши ошибки и сложившуюся ситуацию. Сегодня утром я понял, что команда готова к игре.

Первые два периода были хорошие, в третьем играли достойно, но не так хорошо. Наша неопытность дала себя знать. Последние 10 минут мы отдали игру «Витязю». В этой концовке гости могли перечеркнуть все наши старания.

Отдам должное «Витязю», они достойно играли, вернулись в игру, но победа осталась в Минске. В последнее время много говорили о командном духе, сегодня он был. Надеюсь, сохраним этот настрой, — сказал Вудкрофт на послематчевой пресс-конференции.

Динамо Мн
3:2
0:0, 2:0, 1:2
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2110.01.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 5372 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтМихаил Кравец
Вратари
Дэнни ТэйлорИлья Ежов(Илья Ежов, Петр Кочетков, Илья Ежов)
1-й период
13:21Александр Китаров
2-й период
22:15Джо Морроу
22:15Данила Моисеев
29:56Марк-Андре Граньяни(Райан Спунер, Артем Аносов)
30:57Александр Павлович(Андрей Костицын, Евгений Ковыршин)
32:17Якуб Ержабек
37:39Андрей Костицын
3-й период
44:50Андрей Костицын(Джо Морроу)
47:18Даниил Пыленков(Иван Ларичев, Данила Моисеев)
49:21Евгений Ковыршин
56:25Александр Китаров
57:21Павел Воробей(Якуб Ержабек)
59:38Алексей Бывальцев
Овертайм
60:00Алексей Бывальцев
60:00Алексей Бывальцев
Статистика
10Штрафное время36
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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