«Барыс» впервые в сезоне проиграл «Авангарду» и упустил шанс возглавить дивизион КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первый период остался за гостями, которые открыли счет спустя 70 секунд после начала матча. У «ястребов» с передачи Алексея Потапова шайбу забросил Павел Дедунов.

Вторая 20-минутка получилась безрезультативной, а в заключительном периоде «Барыс» пропустил вторую шайбу. На 53-й минуте Дедунов выступил уже в роли ассистента и помог отличиться Вячеславу Войнову.

Точку в матче за 16 секунд до финальной сирены поставил Роб Клинкхаммер, поразивший уже пустые ворота «Барыса».

Таким образом, «Авангард» впервые в текущем сезоне обыграл «Барыс». Предыдущие два матча завершились в пользу казахстанской команды с одинаковым счетом — 3:2.

Благодаря этой победе «Авангард» набрал 62 очка и упрочил лидерство в дивизионе Чернышева, увеличив отрыв от «Барыса» на три очка.