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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

Фанаты «Барыса» потроллили «жалкого труса» из «Авангарда» за симуляцию

Болельщики столичного «Барыса» потроллили нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В предыдущей встрече команд в Балашихе Шумаков был оштрафован за симуляцию. Пресс-служба «Барыса» отреагировала на этот эпизод, выложив видео момента и сопроводив его подписью: «Пора ставить табличку “Нырять запрещено”».

Фанаты «Барыса» не остались в стороне и пришли на домашнюю арену с плакатами «Нырять запрещено».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в марте после серии плей-офф КХЛ тогдашний капитан «Барыса» Брэндон Боченски назвал Шумакова «жалким трусом», заподозрив в симуляции.

Сам матч же завершился со счетом 3:0 в пользу «Авангарда». Таким образом, «Барыс» впервые в сезоне проиграл «ястребам» после двух побед.

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