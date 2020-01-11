Фанаты «Барыса» потроллили «жалкого труса» из «Авангарда» за симуляцию
Болельщики столичного «Барыса» потроллили нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.
Болельщики столичного «Барыса» потроллили нападающего омского «Авангарда» Сергея Шумакова во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.
В предыдущей встрече команд в Балашихе Шумаков был оштрафован за симуляцию.
Фанаты «Барыса» не остались в стороне и пришли на домашнюю арену с плакатами «Нырять запрещено».
Кроме того, в марте после серии
Сам матч же завершился со счетом 3:0 в пользу «Авангарда». Таким образом, «Барыс» впервые в сезоне проиграл «ястребам» после двух побед.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Игорь Бобков
|01:10
|Павел Дедунов(Алексей Потапов)
|53:02
|Вячеслав Войнов(Павел Дедунов, Алексей Потапов)
|59:44
|Роб Клинкхаммер
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)