Фанаты «Барыса» потроллили «жалкого труса» из «Авангарда» за симуляцию

Источник: РИА "Новости"

В предыдущей встрече команд в Балашихе Шумаков был оштрафован за симуляцию. Пресс-служба «Барыса» отреагировала на этот эпизод, выложив видео момента и сопроводив его подписью: «Пора ставить табличку “Нырять запрещено”».

Фанаты «Барыса» не остались в стороне и пришли на домашнюю арену с плакатами «Нырять запрещено».

Кроме того, в марте после серии плей-офф КХЛ тогдашний капитан «Барыса» Брэндон Боченски назвал Шумакова «жалким трусом», заподозрив в симуляции.