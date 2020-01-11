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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Я пытался вытащить шайбу». Форвард «Барыса» — о голевом моменте и игроках «Авангарда»

Столичная команда не смогла продлить победную серию.
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Нападающий «Барыса» Алихан Асетов после первой домашней игры в сезоне с омским «Авангардом» рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz, почему не удалось продолжить победную серию с российской командой. 23-летний игрок мог забить и сам, но вратарь не дал переиграть себя после сольного прохода.

Казахстанская команда могла возглавить дивизион Чернышева в случае победы, но уступила прямому конкуренту со счетом 0:3.

— Вы сами знаете таблицу. Мы идем рядом, и каждый хотел выиграть. Но им больше повезло. Нас сегодня Эдди (Паскуале — голкипер команды) выручал. Они забили на наших ошибках, — прокомментировал матч форвард.

— Был эпизод, когда вы могли забить. Протащили шайбу, но вратарь отразил. Этот гол мог перевернуть игру.
— Я пытался вытащить (шайбу — прим. ред.) ото всех. Вытащил и как-то ногами заплелся. Шайбу не контролировал — нужно было бросать быстрее. Не смог реализовать… Нужно было быстро бросать.

— Будь там контроль, то можно было и похитрее сыграть.
— Если бы был поудобнее момент, то другое дело. Может быть, обыграл и бросил.

— Многое решил первый гол, который заставил «Барыс» работать еще больше и рисковать. Какие разговоры были в раздевалке?
— Выходим и играем. Бьемся. Пропустили гол в первом периоде, но мы не расстроились. Хотели забить и дальше играть в хоккей, в который должны играть. Но мы сегодня не забили этот гол.

— А тот момент, что мы в одном очке в таблице от лидерства, не мешал? Не отвлекал?
— Конечно, все знают таблицу. Все хотели выйти вперед. С «Авангардом» всегда игры плотные. Это очень хорошая команда. Но вся наша команда билась и хотела выиграть.

Как выглядят таблицы дивизиона и «Востока» после первого поражения «Барыса» в сезоне от «Авангарда».

Добавим, что ранее исход встречи «Барыса» и «Авангарда» прокомментировали главные тренеры сторон. Андрей Скабелка похвалил игроков даже в проигранном матче, а Боб Хартли заметил, что казахстанская команда сильна в атаке даже без Даррена Дица.

Напомним, домашнюю серию «Барыс» продолжит завтра, 12 января, когда примет «Локомотив» из Ярославля. Затем 14 января столичная команда примет «Салават Юлаев» из Уфы, а еще через два дня сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Барыс
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 2111.01.2020, 13:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10156 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Игорь Бобков
1-й период
01:10Павел Дедунов(Алексей Потапов)
3-й период
53:02Вячеслав Войнов(Павел Дедунов, Алексей Потапов)
59:44Роб Клинкхаммер
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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