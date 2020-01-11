«Я пытался вытащить шайбу». Форвард «Барыса» — о голевом моменте и игроках «Авангарда»

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов после первой домашней игры в сезоне с омским «Авангардом» рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz, почему не удалось продолжить победную серию с российской командой. 23-летний игрок мог забить и сам, но вратарь не дал переиграть себя после сольного прохода.
Казахстанская команда могла возглавить дивизион Чернышева в случае победы, но уступила прямому конкуренту со счетом 0:3.
— Вы сами знаете таблицу. Мы идем рядом, и каждый хотел выиграть. Но им больше повезло. Нас сегодня Эдди (Паскуале — голкипер команды) выручал. Они забили на наших ошибках, — прокомментировал матч форвард.
— Был эпизод, когда вы могли забить. Протащили шайбу, но вратарь отразил. Этот гол мог перевернуть игру.
— Я пытался вытащить (шайбу — прим. ред.) ото всех. Вытащил и
— Будь там контроль, то можно было и похитрее сыграть.
— Если бы был поудобнее момент, то другое дело. Может быть, обыграл и бросил.
— Многое решил первый гол, который заставил «Барыс» работать еще больше и рисковать. Какие разговоры были в раздевалке?
— Выходим и играем. Бьемся. Пропустили гол в первом периоде, но мы не расстроились. Хотели забить и дальше играть в хоккей, в который должны играть. Но мы сегодня не забили этот гол.
— А тот момент, что мы в одном очке в таблице от лидерства, не мешал? Не отвлекал?
— Конечно, все знают таблицу. Все хотели выйти вперед. С «Авангардом» всегда игры плотные. Это очень хорошая команда. Но вся наша команда билась и хотела выиграть.
Как выглядят таблицы дивизиона и «Востока» после первого поражения «Барыса» в сезоне от «Авангарда».
Добавим, что ранее исход встречи «Барыса» и «Авангарда» прокомментировали главные тренеры сторон. Андрей Скабелка похвалил игроков даже в проигранном матче, а Боб Хартли заметил, что казахстанская команда сильна в атаке даже без Даррена Дица.
Напомним, домашнюю серию «Барыс» продолжит завтра, 12 января, когда примет «Локомотив» из Ярославля. Затем 14 января столичная команда примет «Салават Юлаев» из Уфы, а еще через два дня сыграет с магнитогорским «Металлургом».
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Игорь Бобков
|01:10
|Павел Дедунов(Алексей Потапов)
|53:02
|Вячеслав Войнов(Павел Дедунов, Алексей Потапов)
|59:44
|Роб Клинкхаммер
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)