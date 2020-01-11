«Я пытался вытащить шайбу». Форвард «Барыса» — о голевом моменте и игроках «Авангарда»

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов после первой домашней игры в сезоне с омским «Авангардом» рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz, почему не удалось продолжить победную серию с российской командой. 23-летний игрок мог забить и сам, но вратарь не дал переиграть себя после сольного прохода.

Казахстанская команда могла возглавить дивизион Чернышева в случае победы, но уступила прямому конкуренту со счетом 0:3.

— Вы сами знаете таблицу. Мы идем рядом, и каждый хотел выиграть. Но им больше повезло. Нас сегодня Эдди (Паскуале — голкипер команды) выручал. Они забили на наших ошибках, — прокомментировал матч форвард.

— Был эпизод, когда вы могли забить. Протащили шайбу, но вратарь отразил. Этот гол мог перевернуть игру.

— Я пытался вытащить (шайбу — прим. ред.) ото всех. Вытащил и как-то ногами заплелся. Шайбу не контролировал — нужно было бросать быстрее. Не смог реализовать… Нужно было быстро бросать.

— Будь там контроль, то можно было и похитрее сыграть.

— Если бы был поудобнее момент, то другое дело. Может быть, обыграл и бросил.

— Многое решил первый гол, который заставил «Барыс» работать еще больше и рисковать. Какие разговоры были в раздевалке?

— Выходим и играем. Бьемся. Пропустили гол в первом периоде, но мы не расстроились. Хотели забить и дальше играть в хоккей, в который должны играть. Но мы сегодня не забили этот гол.

— А тот момент, что мы в одном очке в таблице от лидерства, не мешал? Не отвлекал?

— Конечно, все знают таблицу. Все хотели выйти вперед. С «Авангардом» всегда игры плотные. Это очень хорошая команда. Но вся наша команда билась и хотела выиграть.

Как выглядят таблицы дивизиона и «Востока» после первого поражения «Барыса» в сезоне от «Авангарда».

Добавим, что ранее исход встречи «Барыса» и «Авангарда» прокомментировали главные тренеры сторон. Андрей Скабелка похвалил игроков даже в проигранном матче, а Боб Хартли заметил, что казахстанская команда сильна в атаке даже без Даррена Дица.