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13:15 (мск), источник: Газета.Ру

«Адмирал» одержал крупную победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Владивостокский «Адмирал» нанес поражение казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Кирилл Пилипенко и Адам Альмквист, также отличился Никита Коростелев. У гостей шайбу забросил Джастин Азеведу.

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В следующем матче «Адмирал» примет омский «Авангард», а «Ак Барс» на выезде встретится с хабаровским «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток, Россия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

1:0 — Пилипенко (Глазачев) — 13:48
2:0 — Коростелев (Бутузов, Желдаков) — 15:25
3:0 — Пилипенко (Мерескин, Глазачев) — 27:17
3:1 — Азеведу — 30:51
4:1 — Альмквист (Юнг, Лалонд) — 33:31
5:1 — Альмквист (Вихарев, Юнг) — 44:39 (5×4).

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Главные тренеры
Сергей СветловДмитрий Квартальнов
Вратари
Александр ТрушковАдам Рейдеборн(Амир Мифтахов)
1-й период
13:48Кирилл Пилипенко(Константин Глазачев)
15:25Никита Коростелев(Владимир Бутузов, Григорий Желдаков)
16:48Мартин Бакош
16:48Альберт Яруллин
2-й период
27:17Кирилл Пилипенко(Александр Мерескин, Константин Глазачев)
30:51Джастин Азеведо(Альберт Яруллин, Кирилл Петров)
31:30Александр Коннов
31:30Владислав Кара
33:31Адам Альмквист(Шон Лалонд, Маркус Юнг)
34:14Кирилл Петров
3-й период
42:40Йессе Виртанен
44:39Адам Альмквист(Денис Вихарев, Маркус Юнг)
47:11Маркус Юнг
51:42Никита Коростелев
51:42Патрис Кормье
53:42Никита Коростелев
Статистика
13Штрафное время13
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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