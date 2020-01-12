«Адмирал» одержал крупную победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Кирилл Пилипенко и Адам Альмквист, также отличился Никита Коростелев. У гостей шайбу забросил Джастин Азеведу.