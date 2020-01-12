«Адмирал» одержал крупную победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ
Владивостокский «Адмирал» нанес поражение казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Владивостокский «Адмирал» нанес поражение казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Кирилл Пилипенко и Адам Альмквист, также отличился Никита Коростелев. У гостей шайбу забросил Джастин Азеведу.
В следующем матче «Адмирал» примет омский «Авангард», а «Ак Барс» на выезде встретится с хабаровским «Амуром».
«Адмирал» (Владивосток, Россия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
1:0 — Пилипенко (Глазачев) — 13:48
2:0 — Коростелев (Бутузов, Желдаков) — 15:25
3:0 — Пилипенко (Мерескин, Глазачев) — 27:17
3:1 — Азеведу — 30:51
4:1 — Альмквист (Юнг, Лалонд) — 33:31
5:1 — Альмквист (Вихарев, Юнг) — 44:39 (5×4).
|Сергей Светлов
|Дмитрий Квартальнов
|Александр Трушков
|Адам Рейдеборн(Амир Мифтахов)
|13:48
|Кирилл Пилипенко(Константин Глазачев)
|15:25
|Никита Коростелев(Владимир Бутузов, Григорий Желдаков)
|16:48
|Мартин Бакош
|16:48
|Альберт Яруллин
|27:17
|Кирилл Пилипенко(Александр Мерескин, Константин Глазачев)
|30:51
|Джастин Азеведо(Альберт Яруллин, Кирилл Петров)
|31:30
|Александр Коннов
|31:30
|Владислав Кара
|33:31
|Адам Альмквист(Шон Лалонд, Маркус Юнг)
|34:14
|Кирилл Петров
|42:40
|Йессе Виртанен
|44:39
|Адам Альмквист(Денис Вихарев, Маркус Юнг)
|47:11
|Маркус Юнг
|51:42
|Никита Коростелев
|51:42
|Патрис Кормье
|53:42
|Никита Коростелев
|13
|Штрафное время
|13
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)