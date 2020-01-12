«Барыс» провел второй матч в КХЛ за два дня и победил «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 12 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:3 по итогам овертайма. В основное время «Барыс» вел 3:1, но не смог удержать этот результат.

Первый период полностью остался за «Барысом». На восьмой минуте казахстанский форвард Никита Михайлис вывел хозяев вперед, а за секунду до перерыва канадский нападающий Корбэн Найт сделал счет 2:0.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6b31a9bd034d7edbce04ffec41621519_hd/q673389/93c6ec0fe82c55ce9703ae193107174b/4734509146?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период получился более результативным. Начался он с того, что на 23-й минуте «Локо» усилиями Антона Ландера отыграл одну шайбу. На 31-й минуте «Барыс» реализовал большинство — отличился форвард сборной Казахстана Дастин Бойд, но через 48 секунд гости снова сократили счет до минимального — забил Рушан Рафиков.

В третьем периоде «Локо» в итоге смог уйти от поражения в основное время. На 46-й минуте француз Стефан да Коста огорчил «Барыс» в большинстве и сделал счет 3:3.

В итоге победитель матча определялся в овертайме. Два очка «Барысу» принес точный бросок казахстанского форварда Антона Сагадеева.

Для «Барыса» этот матч стал вторым за два дня. Вчера, 11 января, команда Андрея Скабелки дома проиграла омскому «Авангарду» со счетом 0:3 и упустила шанс возглавить дивизион Чернышева.