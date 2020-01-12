«Барыс» провел второй матч в КХЛ за два дня и победил «Локомотив»
Казахстанский «Барыс» победил российский «Локомотив» из Ярославля в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил российский «Локомотив» из Ярославля в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 12 января, в
Первый период полностью остался за «Барысом». На восьмой минуте казахстанский форвард Никита Михайлис вывел хозяев вперед, а за секунду до перерыва канадский нападающий Корбэн Найт сделал счет 2:0.
Второй период получился более результативным. Начался он с того, что на 23-й минуте «Локо» усилиями Антона Ландера отыграл одну шайбу. На 31-й минуте «Барыс» реализовал большинство — отличился форвард сборной Казахстана Дастин Бойд, но через 48 секунд гости снова сократили счет до минимального — забил Рушан Рафиков.
В третьем периоде «Локо» в итоге смог уйти от поражения в основное время. На 46-й минуте француз Стефан да Коста огорчил «Барыс» в большинстве и сделал счет 3:3.
В итоге победитель матча определялся в овертайме. Два очка «Барысу» принес точный бросок казахстанского форварда Антона Сагадеева.
Для «Барыса» этот матч стал вторым за два дня. Вчера, 11 января, команда Андрея Скабелки дома проиграла омскому «Авангарду» со счетом 0:3 и упустила шанс возглавить дивизион Чернышева.
С 61 очком «Барыс» идет на третьем месте в Восточной конференции, а «Локо» с 56 баллами занимает шестую строчку на «Западе». В следующем матче казахстанский клуб 14 января в 19:30 по времени
|Андрей Скабелка
|Майк Пелино
|Хенрик Карлссон
|Александр Лазушин
|04:07
|Аркадий Шестаков
|07:58
|Никита Михайлис(Джесси Блэкер, Аркадий Шестаков)
|10:09
|Джесси Блэкер
|19:59
|Корбан Найт(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
|20:23
|Антон Ландер
|30:26
|Антон Ландер
|30:54
|Дастин Бойд(Джесси Блэкер, Никита Михайлис)
|31:43
|Рушан Рафиков(Магнус Пяярви-Свенссон)
|39:18
|Джесси Блэкер
|44:37
|Кертис Валк
|45:44
|Стефан Да Коста(Антон Ландер)
|47:26
|Джесси Блэкер
|47:26
|Антон Ландер
|48:53
|Якуб Накладал
|62:20
|Антон Сагадеев(Роман Старченко, Дмитрий Гурков)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)