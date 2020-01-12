Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Сочи
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Динамо Р
50
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Локомотив
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Ак Барс
51
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.01
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
13.01
Аризона Койотс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Даллас Старз
21
Хоккей. НХЛ
13.01
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
13.01
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Коламбус Блю Джэкетс
03
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Рейнджерс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
01
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Лос-Анджелес Кингз
20
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
16:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» провел второй матч в КХЛ за два дня и победил «Локомотив»

Казахстанский «Барыс» победил российский «Локомотив» из Ярославля в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 12 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:3 по итогам овертайма. В основное время «Барыс» вел 3:1, но не смог удержать этот результат.

Первый период полностью остался за «Барысом». На восьмой минуте казахстанский форвард Никита Михайлис вывел хозяев вперед, а за секунду до перерыва канадский нападающий Корбэн Найт сделал счет 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период получился более результативным. Начался он с того, что на 23-й минуте «Локо» усилиями Антона Ландера отыграл одну шайбу. На 31-й минуте «Барыс» реализовал большинство — отличился форвард сборной Казахстана Дастин Бойд, но через 48 секунд гости снова сократили счет до минимального — забил Рушан Рафиков.

В третьем периоде «Локо» в итоге смог уйти от поражения в основное время. На 46-й минуте француз Стефан да Коста огорчил «Барыс» в большинстве и сделал счет 3:3.

В итоге победитель матча определялся в овертайме. Два очка «Барысу» принес точный бросок казахстанского форварда Антона Сагадеева.

Для «Барыса» этот матч стал вторым за два дня. Вчера, 11 января, команда Андрея Скабелки дома проиграла омскому «Авангарду» со счетом 0:3 и упустила шанс возглавить дивизион Чернышева.

С 61 очком «Барыс» идет на третьем месте в Восточной конференции, а «Локо» с 56 баллами занимает шестую строчку на «Западе». В следующем матче казахстанский клуб 14 января в 19:30 по времени Нур-Султана дома примет уфимский «Салават Юлаев», который занимает шестое место на «Востоке».

Читайте также
Барыс
4:3ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаМайк Пелино
Вратари
Хенрик КарлссонАлександр Лазушин
1-й период
04:07Аркадий Шестаков
07:58Никита Михайлис(Джесси Блэкер, Аркадий Шестаков)
10:09Джесси Блэкер
19:59Корбан Найт(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
2-й период
20:23Антон Ландер
30:26Антон Ландер
30:54Дастин Бойд(Джесси Блэкер, Никита Михайлис)
31:43Рушан Рафиков(Магнус Пяярви-Свенссон)
39:18Джесси Блэкер
3-й период
44:37Кертис Валк
45:44Стефан Да Коста(Антон Ландер)
47:26Джесси Блэкер
47:26Антон Ландер
48:53Якуб Накладал
Овертайм
62:20Антон Сагадеев(Роман Старченко, Дмитрий Гурков)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" победил "Локомотив" в овертайме
Экс-игрок «Барселоны» близок к назначению на пост наставника
Абсолютно худшие. Россиянки заняли 2 последних места масс-старта
Ковальчук впервые забил за «Монреаль»! Заодно догнал Буре
Трансферы РПЛ: казанский «призыв», московские «ничьи»
Первая смерть: на «Дакаре-2020» погиб мотогонщик
Пострадал Моуринью: «Ливерпуль» стал рекордсменом Европы
30 лучших легионеров РПЛ прошедшего десятилетия. Часть первая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь