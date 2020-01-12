Следующий соперник «Барыса» одержал разгромную победу перед матчем в Казахстане

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 12 января, и завершилась со счетом 5:0. На второй минуте забил Владимир Жарков, на 26-й — Тему Хартикайнен, на 27-й и 49-й — Эдуард Гиматов, оформивший дубль, а на 46-й — Алексей Кручинин.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6c31841ddcea7150fe61ee57fafb25cc_hd/q673341/f91ba1b53479ce1d68468aa32fd98292/4734510265?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «СЮ» проведет 14 января в Нур-Султане против «Барыса», который сегодня победил «Локомотив» в овертайме — 4:3. Игра начнется в 19:30 по столичному времени.