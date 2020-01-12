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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Следующий соперник «Барыса» одержал разгромную победу перед матчем в Казахстане

Уфимский «Салават Юлаев» перед матчем с «Барысом» одержал разгромную победу дома над рижским «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 12 января, и завершилась со счетом 5:0. На второй минуте забил Владимир Жарков, на 26-й — Тему Хартикайнен, на 27-й и 49-й — Эдуард Гиматов, оформивший дубль, а на 46-й — Алексей Кручинин.

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Следующий матч «СЮ» проведет 14 января в Нур-Султане против «Барыса», который сегодня победил «Локомотив» в овертайме — 4:3. Игра начнется в 19:30 по столичному времени.

Отметим, что «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «СЮ» — шестым. В таблице дивизиона Чернышева казахстанский клуб занимает второе место, а российский — третье.

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Салават Юлаев
5:0
1:0, 2:0, 2:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 6873 зрителя
Главные тренеры
Николай ЦулыгинГиртс Анкипанс
Вратари
Андрей КареевЯнис Ворис
1-й период
02:03Владимир Жарков(Павел Коледов, Александр Кадейкин)
07:57Колтон Гиллис
2-й период
25:15Мэтью Майоне
25:43Теему Хартикайнен(Сакари Маннинен, Никита Сошников)
26:03Антон Трасташенков
26:46Эдуард Гиматов(Сакари Маннинен, Никита Сошников)
28:51Владислав Картаев
39:30Григорий Панин
3-й период
45:30Алексей Кручинин(Александр Бурмистров, Петр Хохряков)
48:22Эдуард Гиматов(Александр Кадейкин, Данил Башкиров)
55:26Александр Кадейкин
55:26Александр Кадейкин
Статистика
29Штрафное время6
3Игра в большинстве3
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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  • Нереализованный буллит
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