Следующий соперник «Барыса» одержал разгромную победу перед матчем в Казахстане
Уфимский «Салават Юлаев» перед матчем с «Барысом» одержал разгромную победу дома над рижским «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
Уфимский «Салават Юлаев» перед матчем с «Барысом» одержал разгромную победу дома над рижским «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 12 января, и завершилась со счетом 5:0. На второй минуте забил Владимир Жарков, на 26-й — Тему Хартикайнен, на 27-й и 49-й — Эдуард Гиматов, оформивший дубль, а на 46-й — Алексей Кручинин.
Следующий матч «СЮ» проведет 14 января в
Отметим, что «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «СЮ» — шестым. В таблице дивизиона Чернышева казахстанский клуб занимает второе место, а российский — третье.
|Николай Цулыгин
|Гиртс Анкипанс
|Андрей Кареев
|Янис Ворис
|02:03
|Владимир Жарков(Павел Коледов, Александр Кадейкин)
|07:57
|Колтон Гиллис
|25:15
|Мэтью Майоне
|25:43
|Теему Хартикайнен(Сакари Маннинен, Никита Сошников)
|26:03
|Антон Трасташенков
|26:46
|Эдуард Гиматов(Сакари Маннинен, Никита Сошников)
|28:51
|Владислав Картаев
|39:30
|Григорий Панин
|45:30
|Алексей Кручинин(Александр Бурмистров, Петр Хохряков)
|48:22
|Эдуард Гиматов(Александр Кадейкин, Данил Башкиров)
|55:26
|Александр Кадейкин
|55:26
|Александр Кадейкин
|29
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)