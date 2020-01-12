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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не привык пропускать так много матчей». Карлссон — о возвращении в состав «Барыса» и победе над «Локо»

Голкипер «Барыса» и сборной Казахстана Хенрик Карлссон прокомментировал в интервью корреспонденту Vesti.kz свое возвращение на лед в матче с ярославским «Локомотивом». Один из лучших вратарей сезона в КХЛ рассказал о своем «отдыхе» и дал оценку борьбе в дивизионе Чернышева.

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Казахстанская команда выиграла встречу в овертайме — 4:3, дав до этого сопернику отыграться со счета 1:3.

— Не совсем привычная ситуация для меня — пропускать так много матчей. Но я стараюсь на каждой тренировке, доказывая, что я готов. Могу в любой момент выйти и помочь команде. 12 раз я выходил в старте и десять побед. Это достаточно хорошо. И это несмотря на то, что мы вчера играли сложный матч. Сложно играть два матча за два дня, но ребята справились, — сказал Карлссон.

— Хенрик, в основное время упустили победу с 3:1. Играли вроде бы легко, доминировали, создавали эпизоды, свежесть была. Что потом случилось?

— Да, получилось так, что мы вели 3:1, но игра была открытая. У обеих команд был шанс в атаке. И после того, как мы забили третий, мы тут же пропустили. Может быть, нам нужно было сыграть надежнее и «убить» время до конца периода. Эта была концовка, а в начале третьего у них было большинство, которое действительно хорошо у них получается. Затем уже 3:3. Там было много времени после того, как мы повели 3:1. Нельзя было расслабляться при 3:1. Но как я уже сказал, ребята боролись до последнего.

Напомним, столичному «Барысу» предстоят еще два матча до завершения домашней серии — 14 января казахстанский клуб примет «Салават Юлаев» из Уфы, а через два дня сыграет с «Металлургом» из Магнитогорска.

Барыс
4:3ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5376 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаМайк Пелино
Вратари
Хенрик КарлссонАлександр Лазушин
1-й период
04:07Аркадий Шестаков
07:58Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Джесси Блэкер)
10:09Джесси Блэкер
19:59Корбан Найт(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
2-й период
20:23Антон Ландер
30:26Антон Ландер
30:54Дастин Бойд(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
31:43Рушан Рафиков(Магнус Пяярви-Свенссон)
39:18Джесси Блэкер
3-й период
44:37Кертис Валк
45:44Стефан Да Коста(Антон Ландер)
47:26Джесси Блэкер
47:26Антон Ландер
48:53Якуб Накладал
Овертайм
62:20Антон Сагадеев(Роман Старченко, Дмитрий Гурков)
Статистика
10Штрафное время6
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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