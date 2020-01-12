«Я не привык пропускать так много матчей». Карлссон — о возвращении в состав «Барыса» и победе над «Локо»

— Не совсем привычная ситуация для меня — пропускать так много матчей. Но я стараюсь на каждой тренировке, доказывая, что я готов. Могу в любой момент выйти и помочь команде. 12 раз я выходил в старте и десять побед. Это достаточно хорошо. И это несмотря на то, что мы вчера играли сложный матч. Сложно играть два матча за два дня, но ребята справились, — сказал Карлссон.

— Да, получилось так, что мы вели 3:1, но игра была открытая. У обеих команд был шанс в атаке. И после того, как мы забили третий, мы тут же пропустили. Может быть, нам нужно было сыграть надежнее и «убить» время до конца периода. Эта была концовка, а в начале третьего у них было большинство, которое действительно хорошо у них получается. Затем уже 3:3. Там было много времени после того, как мы повели 3:1. Нельзя было расслабляться при 3:1. Но как я уже сказал, ребята боролись до последнего.