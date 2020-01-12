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18:06 (мск), источник: Vesti.kz

«В “Судейской” всегда судьи правы. Но это не так». Скабелка — об извинениях от главного арбитра КХЛ и победе «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча КХЛ с ярославским «Локомотивом» рассказал о самоотверженности игроков и прокомментировал извинения главного арбитра лиги Алексея Анисимова, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанская команда победила в овертайме — 4:3, а по ходу встречи позволила сопернику отыграться с 1:3.

— Я хочу поблагодарить болельщиков и ребят в первую очередь. Непросто играть с топовыми командами два дня подряд. Хочу поблагодарить ребят за характер и самоотверженность.

Мы здорово играли весь матч. У нас было достаточно много моментов. Мы много создали, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество в две шайбы. Но победа — разницы никакой нет. Ребята сражались до конца. Я думаю, мы не отдали шайбу сопернику, контролировали ее три минуты и добились результата. Поздравляю команду с победой.

— Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов принес свои извинения за незасчитанную шайбу в ворота «Динамо». Принимаете ли вы их?

— Конечно, если он это сделал, то он молодец. Да, принимаем, конечно. Не стоит бояться главному арбитру принимать такие решения и признавать ошибки. Когда смотришь «Судейскую», то всегда момент, и не важно какой, идет в пользу судей. Всегда судья правы. Всегда — я имею в виду со стороны главного судьи. Но чтобы мы тоже понимали, что судьи тоже ошибаются. В этом нет ничего плохого. Все мы люди. Игроки ошибаются, судьи ошибаются… Если мы это признаем, то двигаемся вперед.

Напомним, столичному «Барысу» предстоят еще два матча до завершения домашней серии — 14 января примут «Салават Юлаев» из Уфы, а через два дня, 16 января сыграют «Металлургом» из Магнитогорска.

Барыс
4:3ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5376 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаМайк Пелино
Вратари
Хенрик КарлссонАлександр Лазушин
1-й период
04:07Аркадий Шестаков
07:58Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Джесси Блэкер)
10:09Джесси Блэкер
19:59Корбан Найт(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
2-й период
20:23Антон Ландер
30:26Антон Ландер
30:54Дастин Бойд(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
31:43Рушан Рафиков(Магнус Пяярви-Свенссон)
39:18Джесси Блэкер
3-й период
44:37Кертис Валк
45:44Стефан Да Коста(Антон Ландер)
47:26Джесси Блэкер
47:26Антон Ландер
48:53Якуб Накладал
Овертайм
62:20Антон Сагадеев(Роман Старченко, Дмитрий Гурков)
Статистика
10Штрафное время6
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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