«В “Судейской” всегда судьи правы. Но это не так». Скабелка — об извинениях от главного арбитра КХЛ и победе «Барыса»

Казахстанская команда победила в овертайме — 4:3, а по ходу встречи позволила сопернику отыграться с 1:3.

— Я хочу поблагодарить болельщиков и ребят в первую очередь. Непросто играть с топовыми командами два дня подряд. Хочу поблагодарить ребят за характер и самоотверженность.

Мы здорово играли весь матч. У нас было достаточно много моментов. Мы много создали, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество в две шайбы. Но победа — разницы никакой нет. Ребята сражались до конца. Я думаю, мы не отдали шайбу сопернику, контролировали ее три минуты и добились результата. Поздравляю команду с победой.

— Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов принес свои извинения за незасчитанную шайбу в ворота «Динамо». Принимаете ли вы их?

— Конечно, если он это сделал, то он молодец. Да, принимаем, конечно. Не стоит бояться главному арбитру принимать такие решения и признавать ошибки. Когда смотришь «Судейскую», то всегда момент, и не важно какой, идет в пользу судей. Всегда судья правы. Всегда — я имею в виду со стороны главного судьи. Но чтобы мы тоже понимали, что судьи тоже ошибаются. В этом нет ничего плохого. Все мы люди. Игроки ошибаются, судьи ошибаются… Если мы это признаем, то двигаемся вперед.