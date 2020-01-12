«Савченко угостил команду казахским блюдом». Тренер «Локомотива» — о матче с «Барысом»

— Майк, вы даете нашивку ассистента игроку, который ранее выступал за команду противника. Почему есть такая традиция?

— Наш капитан — Стаффан Кронвалль, а Александр Свитов — один из наших постоянных ассистентов, но и он сегодня не играл. Нужно было делать кого-то ассистентом капитана. Роман здорово играет за нас весь сезон. Он отличный боец, а учитывая, что раньше он выступал за «Барыс», то выбрали его ассистентом.

Еще было очень приятно получить от Романа ягненка на ужин. Традиционное казахское блюдо. Вся команда его попробовала. Но назначение капитана с этим не связано, но было приятно от него такое получить.

Что касается самого матча, то казахстанская команда едва упустила победу во встрече, выигрывая по ходу матча со счетом 3:1. Победу в овертайме принес бросок Антона Сагадеева.

— Поздравляю Андрея Скабелку с победой! Я знаю по своему опыту в этой лиге, что в Казахстане всегда тяжело играть, — сказал Пелино. — Во-первых, всегда отличная поддержка со стороны болельщиков. Во-вторых, у «Барыса» каждый год хорошая команда. Я благодарен ребятам за то, как они играли сегодня, отыграли две шайбы, хотя пропустили гол за секунду до перерыва.

Если дело переходит в овертайм, то это до первой грубой ошибки. Мы совершили эту грубую ошибку — позволили противнику выбежать в «ноль», и игрок «Барыса» забил красивый гол. Удачи «Барысу» в концовке чемпионата. Хотелось бы встретиться с вами еще. Это будет означать, что обе команды здорово финишировали в конце сезона.