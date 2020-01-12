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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Савченко угостил команду казахским блюдом». Тренер «Локомотива» — о матче с «Барысом»

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино после встречи с «Барысом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал о том, почему выбрал ассистентом капитана бывшего игрока сборной Казахстана Романа Савченко, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Майк, вы даете нашивку ассистента игроку, который ранее выступал за команду противника. Почему есть такая традиция?

— Наш капитан — Стаффан Кронвалль, а Александр Свитов — один из наших постоянных ассистентов, но и он сегодня не играл. Нужно было делать кого-то ассистентом капитана. Роман здорово играет за нас весь сезон. Он отличный боец, а учитывая, что раньше он выступал за «Барыс», то выбрали его ассистентом.

Еще было очень приятно получить от Романа ягненка на ужин. Традиционное казахское блюдо. Вся команда его попробовала. Но назначение капитана с этим не связано, но было приятно от него такое получить.

Что касается самого матча, то казахстанская команда едва упустила победу во встрече, выигрывая по ходу матча со счетом 3:1. Победу в овертайме принес бросок Антона Сагадеева.

— Поздравляю Андрея Скабелку с победой! Я знаю по своему опыту в этой лиге, что в Казахстане всегда тяжело играть, — сказал Пелино. — Во-первых, всегда отличная поддержка со стороны болельщиков. Во-вторых, у «Барыса» каждый год хорошая команда. Я благодарен ребятам за то, как они играли сегодня, отыграли две шайбы, хотя пропустили гол за секунду до перерыва.

Если дело переходит в овертайм, то это до первой грубой ошибки. Мы совершили эту грубую ошибку — позволили противнику выбежать в «ноль», и игрок «Барыса» забил красивый гол. Удачи «Барысу» в концовке чемпионата. Хотелось бы встретиться с вами еще. Это будет означать, что обе команды здорово финишировали в конце сезона.

Напомним, столичному «Барысу» предстоят еще два матча до завершения домашней серии — 14 января примут «Салават Юлаев» из Уфы, а через два дня, 16 января сыграют «Металлургом» из Магнитогорска.

Барыс
4:3ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5376 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаМайк Пелино
Вратари
Хенрик КарлссонАлександр Лазушин
1-й период
04:07Аркадий Шестаков
07:58Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Джесси Блэкер)
10:09Джесси Блэкер
19:59Корбан Найт(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
2-й период
20:23Антон Ландер
30:26Антон Ландер
30:54Дастин Бойд(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
31:43Рушан Рафиков(Магнус Пяярви-Свенссон)
39:18Джесси Блэкер
3-й период
44:37Кертис Валк
45:44Стефан Да Коста(Антон Ландер)
47:26Джесси Блэкер
47:26Антон Ландер
48:53Якуб Накладал
Овертайм
62:20Антон Сагадеев(Роман Старченко, Дмитрий Гурков)
Статистика
10Штрафное время6
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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