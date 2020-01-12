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18:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Гурков меня увидел, и мы выиграли». Форвард «Барыса» — о победной шайбе и матче с «Локомотивом»

Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев после победной шайбы в ворота ярославского «Локомотива» в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал голевой эпизод и рассказал о важности набранных двух очков. Также хоккеист посетовал на момент, который мог принести победу в основное время.

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Шайба Сагадеева стала для «Барыса» четвертой в матче — казахстанская команда вырвала победу в овертайме со счетом 4:3.

— Хорошо, что так начали. Всю игру вели в счете. В конце немного не удалось удержать счет в меньшинстве — неудачно сыграли. А так — всех поздравляю с победой. Она очень была нужна нам. Болельщики соскучились по победам, — считает Сагадеев.

— Овертайм это всегда риск. А как вышло, что соперник так «зевнул» и вы вышли на рандеву с вратарем?

— Очень важно было, что мы контролировали шайбу. Так получилось, что на смене они потеряли нас, а Дима Гурков хорошо увидел меня и отдал. И мы выиграли.

— А забей Аркадий Шестаков в основное время — можно было спокойно доводить до победы.

— Я мог забить в меньшинстве. Убегал, я не забил, и нам забили. Все могли, но это хоккей и такое бывает. Главное, что никто не сдался. Довели дело до победы.

— Не расстроились, когда упустили 3:1 до 3:3?

— Нет, конечно, это хоккей, всякое бывает. Сами знаете, это игра инициатив. Мы рады очень победе.

Барыс
4:3ОТ
2:0, 1:2, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5376 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаМайк Пелино
Вратари
Хенрик КарлссонАлександр Лазушин
1-й период
04:07Аркадий Шестаков
07:58Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Джесси Блэкер)
10:09Джесси Блэкер
19:59Корбан Найт(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
2-й период
20:23Антон Ландер
30:26Антон Ландер
30:54Дастин Бойд(Никита Михайлис, Джесси Блэкер)
31:43Рушан Рафиков(Магнус Пяярви-Свенссон)
39:18Джесси Блэкер
3-й период
44:37Кертис Валк
45:44Стефан Да Коста(Антон Ландер)
47:26Джесси Блэкер
47:26Антон Ландер
48:53Якуб Накладал
Овертайм
62:20Антон Сагадеев(Роман Старченко, Дмитрий Гурков)
Статистика
10Штрафное время6
2Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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