«Гурков меня увидел, и мы выиграли». Форвард «Барыса» — о победной шайбе и матче с «Локомотивом»

Шайба Сагадеева стала для «Барыса» четвертой в матче — казахстанская команда вырвала победу в овертайме со счетом 4:3.

— Хорошо, что так начали. Всю игру вели в счете. В конце немного не удалось удержать счет в меньшинстве — неудачно сыграли. А так — всех поздравляю с победой. Она очень была нужна нам. Болельщики соскучились по победам, — считает Сагадеев.

— Овертайм это всегда риск. А как вышло, что соперник так «зевнул» и вы вышли на рандеву с вратарем?

— Очень важно было, что мы контролировали шайбу. Так получилось, что на смене они потеряли нас, а Дима Гурков хорошо увидел меня и отдал. И мы выиграли.

— А забей Аркадий Шестаков в основное время — можно было спокойно доводить до победы.

— Я мог забить в меньшинстве. Убегал, я не забил, и нам забили. Все могли, но это хоккей и такое бывает. Главное, что никто не сдался. Довели дело до победы.

— Не расстроились, когда упустили 3:1 до 3:3?