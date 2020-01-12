Под своды «Минск-Арены» подняли джерси Владимира Цыплакова

На льду во время церемонии присутствовали брат Владимира Александр Цыплаков и близкий друг недавно ушедшего из жизни хоккеиста и тренера, знаменосец команды Беларуси на XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере Олег Антоненко.

На «Минск-Арене» уже висят джерси экс-тренеров «Динамо» Виталия Стаина, Владимира Крикунова и бывших игроков «зубров» Анатолия Варивончика, Михаила Захарова и Руслана Салея.

Владимир Цыплаков — легенда белорусского хоккея, трижды лучший хоккеист страны, победитель молодежного чемпионата мира 1989 года в составе сборной СССР, участник Олимпийских игр 1998 и 2002 годов и шести чемпионатов мира в составе сборной Беларуси. В 46 матчах за сборную он набрал 48 (24+24) очков.

В минском «Динамо» хоккеист провел пять сезонов, после чего отправился в Северную Америку. На его счету более 300 матчей в НХЛ, в которых он набрал 170 очков (69+101). После окончания карьеры игрока Владимир Цыплаков работал в тренерском штабе «зубров» (2008, 2009−2011).