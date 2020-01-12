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20:49 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Спартаку» в домашнем матче чемпионата КХЛ

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступили «Спартаку» со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1), передает корреспондент БЕЛТА.

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Матч, посвященный 10-ти летнему юбилею первого поединка «зубров» на «Минск-Арене», не складывался для «Динамо» с самого начала. Подопечные Олега Знарка использовали первый же голевой момент. Кирилл Готовец ошибся за своими воротами, и Михаил Юньков с передачи Анатолия Никонцева отправил шайбу в ворота Дэнни Тэйлора.

Взятие ворот не изменило рисунок игры, минчане, взяв под контроль шайбу, упорно искали счастья у ворот Юлиуса Гудачека. Но тщетно. На 17-й минуте встречи «Спартак» удвоил преимущество, фактически использовав второй из двух опасных моментов у ворот «зубров». Александр Хохлачев ассистировал Каспару Даугавиньшу в быстрой контратаке. Латышский хоккеист отправил шайбу в правую «девятку» ворот минчан.

Едва успел стартовать второй период, как Иван Вишневский забросил третью шайбу в ворота «Динамо», и Дэнни Тэйлор, допустивший ошибку в данном эпизоде, отправился на скамейку запасных. Его дублер Никита Толопило также не остался «сухим». На 26-й минуте Анатолий Никонцев, ранее заработавший ассистентский балл, показал, что способен не только помогать отличаться партнерам по команде, но и забрасывать шайбы. Прорвавшись по левому флангу, он отправил четвертую шайбу в ворота минчан.

Справедливости ради, у белорусской команды были моменты, чтобы если не сравнять, то, по крайней мере, уменьшить разницу в счете. Однако на пути шайбы вставал чешский голкипер спартаковцев, либо она упорно не шла в ворота. Особенно в конце второго периода, когда «зубры» не реализовали большинство 5 на 3.

В третьем периоде «зубры» продолжили атаковать защитные редуты «Спартака», перешедшего в режим сбережения добытого преимущества. В итоге Райан Спуннер продолжил результативную серию матчей, выйдя один на один с Юлиусом Гудачеком после паса Шейна Принса. Увы, на большее игроков минского клуба не хватило. А вот спартаковцы, добившись преимущества в составе 5 на 3, смогли забросить пятую шайбу. Никиту Толопило огорчил Анатолий Никонцев, оформивший дубль.

Таким образом, у «зубров» осталось на счету 32 очка. Они замыкают турнирную таблицу в чемпионате КХЛ. Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 14 января в гостях против московского ЦСКА.

Динамо Мн
1:5
0:2, 0:2, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 8964 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтОлег Знарок
Вратари
Дэнни Тэйлор(Никита Толопило)Юлиус Гудачек
1-й период
07:52Михаил Юньков(Анатолий Никонцев)
10:38Геннадий Столяров
14:16Александр Хохлачев
16:25Каспарс Даугавиньш(Александр Хохлачев, Ансель Галимов)
2-й период
20:32Иван Вишневский(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
21:08Александр Хохлачев
24:27Андрей Павленко
25:27Анатолий Никонцев(Иван Вишневский)
29:04Артем Демков
37:15Илья Зубов
37:37Максим Гончаров
3-й период
45:37Райан Спунер(Шейн Принс, Артем Аносов)
50:51Михаил Стефанович
55:32Марк-Андре Граньяни
56:55Александр Китаров
57:10Анатолий Никонцев(Александр Хохлачев, Иван Вишневский)
57:52Джо Морроу
57:52Артем Федоров
Статистика
12Штрафное время12
5Игра в большинстве5
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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