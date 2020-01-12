Минское «Динамо» уступило «Спартаку» в домашнем матче чемпионата КХЛ
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступили «Спартаку» со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1), передает корреспондент БЕЛТА.
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступили «Спартаку» со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1), передает корреспондент БЕЛТА.
Матч, посвященный 10-ти летнему юбилею первого поединка «зубров» на «Минск-Арене», не складывался для «Динамо» с самого начала. Подопечные Олега Знарка использовали первый же голевой момент. Кирилл Готовец ошибся за своими воротами, и Михаил Юньков с передачи Анатолия Никонцева отправил шайбу в ворота Дэнни Тэйлора.
Взятие ворот не изменило рисунок игры, минчане, взяв под контроль шайбу, упорно искали счастья у ворот Юлиуса Гудачека. Но тщетно. На 17-й минуте встречи «Спартак» удвоил преимущество, фактически использовав второй из двух опасных моментов у ворот «зубров». Александр Хохлачев ассистировал Каспару Даугавиньшу в быстрой контратаке. Латышский хоккеист отправил шайбу в правую «девятку» ворот минчан.
Едва успел стартовать второй период, как Иван Вишневский забросил третью шайбу в ворота «Динамо», и Дэнни Тэйлор, допустивший ошибку в данном эпизоде, отправился на скамейку запасных. Его дублер Никита Толопило также не остался «сухим». На 26-й минуте Анатолий Никонцев, ранее заработавший ассистентский балл, показал, что способен не только помогать отличаться партнерам по команде, но и забрасывать шайбы. Прорвавшись по левому флангу, он отправил четвертую шайбу в ворота минчан.
Справедливости ради, у белорусской команды были моменты, чтобы если не сравнять, то, по крайней мере, уменьшить разницу в счете. Однако на пути шайбы вставал чешский голкипер спартаковцев, либо она упорно не шла в ворота. Особенно в конце второго периода, когда «зубры» не реализовали большинство 5 на 3.
В третьем периоде «зубры» продолжили атаковать защитные редуты «Спартака», перешедшего в режим сбережения добытого преимущества. В итоге Райан Спуннер продолжил результативную серию матчей, выйдя один на один с Юлиусом Гудачеком после паса Шейна Принса. Увы, на большее игроков минского клуба не хватило. А вот спартаковцы, добившись преимущества в составе 5 на 3, смогли забросить пятую шайбу. Никиту Толопило огорчил Анатолий Никонцев, оформивший дубль.
Таким образом, у «зубров» осталось на счету 32 очка. Они замыкают турнирную таблицу в чемпионате КХЛ. Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 14 января в гостях против московского ЦСКА.
|Крэйг Вудкрофт
|Олег Знарок
|Дэнни Тэйлор(Никита Толопило)
|Юлиус Гудачек
|07:52
|Михаил Юньков(Анатолий Никонцев)
|10:38
|Геннадий Столяров
|14:16
|Александр Хохлачев
|16:25
|Каспарс Даугавиньш(Александр Хохлачев, Ансель Галимов)
|20:32
|Иван Вишневский(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
|21:08
|Александр Хохлачев
|24:27
|Андрей Павленко
|25:27
|Анатолий Никонцев(Иван Вишневский)
|29:04
|Артем Демков
|37:15
|Илья Зубов
|37:37
|Максим Гончаров
|45:37
|Райан Спунер(Шейн Принс, Артем Аносов)
|50:51
|Михаил Стефанович
|55:32
|Марк-Андре Граньяни
|56:55
|Александр Китаров
|57:10
|Анатолий Никонцев(Александр Хохлачев, Иван Вишневский)
|57:52
|Джо Морроу
|57:52
|Артем Федоров
|12
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)