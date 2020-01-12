Минское «Динамо» уступило «Спартаку» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Матч, посвященный 10-ти летнему юбилею первого поединка «зубров» на «Минск-Арене», не складывался для «Динамо» с самого начала. Подопечные Олега Знарка использовали первый же голевой момент. Кирилл Готовец ошибся за своими воротами, и Михаил Юньков с передачи Анатолия Никонцева отправил шайбу в ворота Дэнни Тэйлора.

Взятие ворот не изменило рисунок игры, минчане, взяв под контроль шайбу, упорно искали счастья у ворот Юлиуса Гудачека. Но тщетно. На 17-й минуте встречи «Спартак» удвоил преимущество, фактически использовав второй из двух опасных моментов у ворот «зубров». Александр Хохлачев ассистировал Каспару Даугавиньшу в быстрой контратаке. Латышский хоккеист отправил шайбу в правую «девятку» ворот минчан.

Едва успел стартовать второй период, как Иван Вишневский забросил третью шайбу в ворота «Динамо», и Дэнни Тэйлор, допустивший ошибку в данном эпизоде, отправился на скамейку запасных. Его дублер Никита Толопило также не остался «сухим». На 26-й минуте Анатолий Никонцев, ранее заработавший ассистентский балл, показал, что способен не только помогать отличаться партнерам по команде, но и забрасывать шайбы. Прорвавшись по левому флангу, он отправил четвертую шайбу в ворота минчан.

Справедливости ради, у белорусской команды были моменты, чтобы если не сравнять, то, по крайней мере, уменьшить разницу в счете. Однако на пути шайбы вставал чешский голкипер спартаковцев, либо она упорно не шла в ворота. Особенно в конце второго периода, когда «зубры» не реализовали большинство 5 на 3.

В третьем периоде «зубры» продолжили атаковать защитные редуты «Спартака», перешедшего в режим сбережения добытого преимущества. В итоге Райан Спуннер продолжил результативную серию матчей, выйдя один на один с Юлиусом Гудачеком после паса Шейна Принса. Увы, на большее игроков минского клуба не хватило. А вот спартаковцы, добившись преимущества в составе 5 на 3, смогли забросить пятую шайбу. Никиту Толопило огорчил Анатолий Никонцев, оформивший дубль.