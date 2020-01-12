СКА в четвертый раз в сезоне победил московское «Динамо» в матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Игорь Ожиганов (49-я минута) и Артем Зуб (62). У проигравших отличился Максим Афиногенов (9).

Афиногенов забросил шайбу в возрасте 40 лет и 140 дней и стал самым возрастным автором гола в составе «Динамо». По этому показателю Афиногенов превзошел достижение Алексея Кудашова, который в настоящий момент возглавляет СКА. Кудашов в ноябре 2011 года забросил шайбу в ворота уфимского «Салавата Юлаева» в возрасте 40 лет и 129 дней.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_dfcc7024cd9bf4a640e41657249f981e_hd/2_2869015793/803ba046c157094cf32248cbbd54c8d6/4734526281?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед началом матча с «Динамо» СКА провел чествование игроков клуба, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира нынешнего года, — голкипера Ярослава Аскарова, защитника Данилы Галенюка и нападающих Ивана Морозова, Кирилла Марченко и Василия Подколзина.

СКА одержал четвертую победу подряд в текущем сезоне над «Динамо» и восьмую подряд в личных встречах, в последний раз столичный клуб выигрывал в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата 22 января 2018 года, победив тогда в овертайме со счетом 3:2, встреча прошла в Санкт-Петербурге.