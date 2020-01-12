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19:43 (мск), источник: ТАСС

СКА в четвертый раз в сезоне победил московское «Динамо» в матче КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 в овертайме победил московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге в присутствии 12254 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Игорь Ожиганов (49-я минута) и Артем Зуб (62). У проигравших отличился Максим Афиногенов (9).

Афиногенов забросил шайбу в возрасте 40 лет и 140 дней и стал самым возрастным автором гола в составе «Динамо». По этому показателю Афиногенов превзошел достижение Алексея Кудашова, который в настоящий момент возглавляет СКА. Кудашов в ноябре 2011 года забросил шайбу в ворота уфимского «Салавата Юлаева» в возрасте 40 лет и 129 дней.

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Перед началом матча с «Динамо» СКА провел чествование игроков клуба, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира нынешнего года, — голкипера Ярослава Аскарова, защитника Данилы Галенюка и нападающих Ивана Морозова, Кирилла Марченко и Василия Подколзина.

СКА одержал четвертую победу подряд в текущем сезоне над «Динамо» и восьмую подряд в личных встречах, в последний раз столичный клуб выигрывал в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата 22 января 2018 года, победив тогда в овертайме со счетом 3:2, встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 47 матчах. «Динамо» идет вторым на Западе, имея в активе 65 очков после 49 встреч, опережая петербургский клуб по дополнительным показателям. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 16 января на выезде встретятся с нижегородским «Торпедо», команда Кудашова двумя днями ранее на домашней площадке примет «Динамо» из Риги.

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11 декабря 2019© Ньюстюб
СКА
2:1ОТ
0:1, 0:0, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2112.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12254 зрителя
Главные тренеры
Алексей КудашовВладимир Крикунов
Вратари
Магнус ХелльбергИван Бочаров
1-й период
08:13Максим Афиногенов(Иван Игумнов)
13:39Евгений Кетов
17:46Михал Чайковски
17:50Кирилл Марченко
19:59Сергей Плотников
19:59Сергей Плотников
2-й период
20:22Юусо Хиетанен
3-й период
48:58Игорь Ожиганов
55:37Егор I Зайцев
Овертайм
62:00Артем Зуб(Йори Лехтеря, Наиль Якупов)
Статистика
29Штрафное время6
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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